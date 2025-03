Brutalidade

Morador de rua é agredido a pauladas enquanto dormia em calçada de Guaçuí

Vítima teve ferimentos na cabeça após agressão e foi atendida pelo Samu/192 no local da agressão ocorrida na manhã desta sexta-feira (21)

1 min de leitura min de leitura

Carol Leal Repórter / [email protected]

Um morador em situação de rua foi agredido a pauladas enquanto dormia em uma calçada, no Centro de Guaçuí, cidade localizada no Caparaó capixaba, na manhã desta sexta-feira (21). Imagens de câmera de segurança mostram um homem se aproximando com uma barra e, em seguida, golpeando a vítima diversas vezes na cabeça. Machucado, a vítima se levanta e sai do local. Já o agressor vai atrás dele.

Segundo informações de populares à Polícia Militar, o suspeito seria um vigilante particular que trabalha na cidade. O homem em situação de rua foi atendido pelo Samu/192, que constatou que ele sofreu um corte superficial na sobrancelha e seria necessário suturar o ferimento. Em seguida, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Guaçuí, onde posteriormente foi liberado. A PM afirmou que realizou patrulhamento na região para localizar o agressor, mas ele não foi encontrado.

O fato foi encaminhado para a Polícia Civil para as providências legais. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não houve retorno até a publicação da matéria.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta