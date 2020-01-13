Filha de 2 anos de motorista de aplicativo já sabe que pai está morto

Maykon Vinícius Ramos de Abreu, motorista de aplicativo morto a tiros em Bandeirantes, Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

A filha do motorista de aplicativo Maykon Vinicius Ramos de Abreu , de 29 anos, uma bebê de 2 anos, já sabe que o pai dela morreu. O pai de Maykon contou que a mãe da menina soube do assassinato por meio de mensagens do Whatsapp.

O corpo do jovem foi sepultado em Vila Velha na manhã desta segunda-feira (13). Além de motorista de aplicativo, Maycon também trabalhava como barbeiro. Ele morava no bairro Chácara do Conde, em Vila Velha

"A mãe da minha neta soube de tudo pelo Whatsapp, a gente nem teve tempo de contar nada. Todo mundo ficou sem reação. A filhinha do Maykon já sabe, a mãe dele conversou com ela. Mas ela é um bebezinho, não entende as coisas", disse o pai, que preferiu não se identificar.

Ele disse que ainda não sabe o motivo do assassinato do filho. O crime causou comoção nas redes sociais no domingo (12). "Pelo que sei, foi um assalto. O celular do meu filho está com a polícia. A gente não sabe se roubaram dinheiro dele. Deus sabe de todas as coisas. Somos cristãos e entregamos nas mãos do Senhor".

Morte causa comoção nas redes sociais

COMO FOI O CRIME

O pai de Maycon contou que o filho saiu de casa para atender a uma corrida de aplicativo no bairro Bandeirantes, em Cariacica , na noite de sábado (11). Às 22h40 o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu a indicação do assassinato.

O crime foi na Rua Chile, na divisa entre os bairros Bandeirantes e Vista Mar, em Cariacica. Segundo populares, o carro, um Chevrolet Classic prata, estaria subindo o morro do campo de futebol quando tudo aconteceu.