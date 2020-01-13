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Insegurança em São Mateus

Idosa é feita refém e tem o carro roubado no balneário de Guriri

Segundo a vítima, ela foi amarrada a um pé de eucalipto, onde passou a noite e somente no dia seguinte conseguiu pedir ajuda

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 16:10
O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São Mateus  Crédito: Arquivo
Uma idosa de 63 anos procurou a Polícia Militar, na manhã deste domingo (12), para registrar uma ocorrência de roubo em que ela foi feita refém. O caso foi registrado pela 5ª Companhia de Jaguaré, mas o crime aconteceu no município de São Mateus.
De acordo com relatos na ocorrência, a vítima informou que foi abordada por dois homens quando se aproximava do carro que estava estacionado próximo uma peixaria, no balneário de Guriri, em São Mateus. Segundo a idosa, os criminosos anunciaram o roubo e a levaram para que ela não acionasse a polícia.
A vítima relatou que os assaltantes colocaram uma venda em seus olhos e lhe disseram que iriam para Conceição da Barra. Em um determinado local um terceiro homem entrou no veículo e algum tempo depois a vítima foi deixada amarrada a um pé de eucalipto, onde passou a noite.
Ao perceber que havia amanhecido, a idosa conseguiu se desamarrar, caminhou por cerca de um quilômetro, quando encontrou ajuda e acionou o marido, que foi buscá-la.

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A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus. Até a publicação desta reportagem, por volta das 15 horas desta segunda-feira (13), nenhum suspeito havia sido detido. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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