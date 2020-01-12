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Vila Velha

Técnico em radiologia é baleado com três tiros durante assalto no ES

O crime aconteceu no início da noite de sábado (11), no bairro Santa Inês, em Vila Velha. A vítima foi socorrida pelo Samu

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 19:42
Caso foi investigado pelo Deic de Guarapari Crédito: Pixabay
Um técnico em radiologia, de 42 anos, levou três tiros durante uma tentativa de assalto no início da noite de sábado (11) na Rua Afonso Cláudio, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, a vítima seguia em direção ao carro dela quando foi abordada por pelo menos dois bandidos em outro veículo. Ele estava com a família.
Quando os bandidos anunciaram o assalto, o técnico correu, foi baleado e caiu. Não há informação se os bandidos fugiram levando o veículo ou algum pertence das vítimas.
O técnico em radiologia foi socorrido pelo Samu e levado para um hospital particular do município. De acordo com familiares, ele passa bem. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou que esteve no local, mas a vítima não conseguiu identificar os autores do fato.  De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

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Quem tiver informações sobre a autoria do crime, pode denunciar através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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