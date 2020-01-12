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Crime em Cariacica

Assassinato de motorista de aplicativo causa comoção nas redes sociais

O jovem Maycon Vinicius Ramos de Abreu, de 29 anos, foi baleado nas costas, nuca e rosto. O crime é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 15:28
Maykon Vinícius Ramos de Abreu, motorista de aplicativo morto com tiro no rosto e na nuca em Bandeirantes, Cariacica Crédito: Siumara Gonçalves
assassinato do motorista de aplicativo Maykon Vinicius Ramos de Abreu, de 29 anos, causou comoção nas redes sociais neste domingo (12). Os amigos e conhecidos da vítima lamentaram a morte, cobraram justiça e manifestaram apoio à família.
De acordo com o pai da vítima, que preferiu não se identificar, Maycon saiu de casa por volta das 18h deste sábado (11) em Vila Velha. Segundo o pai, ele recebeu uma chamada com destino ao bairro Bandeirantes, em Cariacica. Ele foi baleado nas costas, nuca e rosto.
Maycon trabalhava há dois anos como motorista de aplicativo e há quatro anos como barbeiro. Ele deixou uma filha de dois anos.  A menina mora com a mãe dela. Os familiares contaram que, apesar de morar em Vila Velha, a vítima era muito conhecida em Cariacica.
Nas redes sociais, diversos amigos de Maycon lamentaram.  Mensagens como "Não quero acreditar que isso seja verdade" e "Pura covardia que fizeram com você, irmão. Descanse em paz" são algumas das manifestações publicadas nas redes de A Gazeta.

Morte causa comoção nas redes sociais

COMO FOI O CRIME

O pai de Maycon contou que o filho saiu de casa para atender a uma corrida de aplicativo no bairro Bandeirantes, em Cariacica, na noite de sábado (11). Às 22h40 o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu a indicação do crime.
O crime foi na Rua Chile, na divisa entre os bairros Bandeirantes e Vista Mar, em Cariacica. Segundo populares, o carro, um Chevrolet Classic prata, estaria subindo o morro do campo de futebol quando tudo aconteceu.

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Os bandidos teriam baleado a vítima enquanto estava subindo o morro. Os tiros teriam sido disparados de dentro do veículo. De acordo com o Boletim Unificado, o crime teria ocorrido às 22 horas. O veículo não tinha restrição de furto e roubo.
O carro teria perdido a força, descido de ré e batido contra o muro. O Corsa ficou parado no morro por cerca de meia hora até que um morador viu que ele estava baleado e chamou a polícia. 

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