Motorista de aplicativo é morto em Cariacica com tiro na nuca e no rosto

Um motorista de aplicativo de 29 anos foi assassinado na noite deste sábado (11), no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Maykon Vinícius Ramos de Abreu morava em Vila Velha, onde também trabalhava como barbeiro.

Maykon Vinícius Ramos de Abreu, motorista de aplicativo morto em Bandeirantes, Cariacica Crédito: Siumara Gonçalves

De acordo com o pai da vítima, que preferiu não se identificar, Maykon saiu de casa por volta das 18 horas de sábado para trabalhar. "Soube o que tinha acontecido por telefone, quando minha irmã atendeu uma ligação", contou.

Segundo o pai de Maykon, o filho recebeu uma chamada com destino para o bairro Bandeirantes. Lá o rapaz foi baleado nas costas, nuca e rosto. Os tiros teriam partido dos ocupantes do veículo. O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), recebeu o chamado às 22h40 da noite de sábado (11).

Maykon trabalhava há dois anos como motorista de aplicativo e há quatro como barbeiro. Ele era viúvo e tinha uma filha de dois anos. Apesar de morar em Vila Velha, a vítima era muito conhecida em Cariacica. "Ele estava sempre com a gente. Ia na igreja no bairro", lembra o pai.

O crime foi na Rua Chile, na divisa entre os bairros Bandeirantes e Vista Mar, em Cariacica. Segundo populares, o carro, um Chevrolet Classic prata, estaria subindo o morro do campo de futebol quando tudo aconteceu.

Os bandidos teriam baleado a vítima enquanto estava subindo o morro. Os tiros teriam sido disparados de dentro do veículo. De acordo com o Boletim Unificado, o crime teria ocorrido às 22 horas. O veículo não tinha restrição de furto e roubo.

Local do assassinato de Maykon Vinícius Ramos de Abreu, em Bandeirantes, Cariacica Crédito: Siumara Gonçalves

O carro teria perdido a força, descido de ré e batido contra o muro. O Corsa ficou parado no morro por cerca de meia hora até que um morador viu que ele estava baleado e chamou a polícia. Os moradores relataram que o local onde o crime ocorreu tem pouca iluminação.

A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. A DHPP segue na investigação do homicídio. Até o momento nenhum suspeito foi preso. Quem tiver informações pode ligar para o 181.

POLÍCIA

Por nota, a Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e outras informações não serão repassados para que a apuração dos fatos seja preservada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e após o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.