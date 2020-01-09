Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flexal II

Jovem é morto a tiros durante abordagem policial em Cariacica

Ythallus Ayala foi baleado e socorrido para o PA de Alto Lage, mas teve a morte constatada após dar entrada na unidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 08:36

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 08:36

Ythallus Ayala Coutinho Soares Crédito: Acervo pessoal
Jovem é morto a tiros durante abordagem policial em Cariacica
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros por policiais militares durante abordagem da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (08), em Flexal, Cariacica. A PM informou em nota que o jovem, Ythallus Ayala Coutinho Soares, ameaçou sacar uma arma e que, por isso, os PMs reagiram.
"Diante da possibilidade iminente de risco à vida, os militares dispararam", disse a corporação, que destacou, no entanto, que o caso será apurado pela Corregedoria da PM. À TV Gazeta, a família da vítima negou confronto e contou que o Ythallus estava em um carro de aplicativo. Familiares disseram que a PM chegou atirando.
De acordo com a polícia, durante patrulhamento, uma equipe da PM abordou dois homens que estavam em um veículo, no bairro Flexal. Durante a ação, segundo nota enviada pela polícia, um dos ocupantes "fez menção em sacar uma arma".
Ythallus Ayala foi baleado e socorrido para o PA de Alto Lage, mas teve a morte constatada após dar entrada na unidade. A PM diz que apreendeu, com o suspeito, uma arma de calibre .40 com 20 munições intactas, além de um radiocomunicador.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

PM: "ES é o Estado do Sudeste com menos mortes em confrontos"

Cariacica é a líder de mortes por confrontos com a polícia no ES

Homem é morto em confronto com a PM em Andorinhas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados