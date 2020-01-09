Ythallus Ayala Coutinho Soares Crédito: Acervo pessoal

Your browser does not support the audio element. Jovem é morto a tiros durante abordagem policial em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros por policiais militares durante abordagem da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (08), em Flexal, Cariacica . A PM informou em nota que o jovem, Ythallus Ayala Coutinho Soares, ameaçou sacar uma arma e que, por isso, os PMs reagiram.

"Diante da possibilidade iminente de risco à vida, os militares dispararam", disse a corporação, que destacou, no entanto, que o caso será apurado pela Corregedoria da PM. À TV Gazeta, a família da vítima negou confronto e contou que o Ythallus estava em um carro de aplicativo. Familiares disseram que a PM chegou atirando.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento, uma equipe da PM abordou dois homens que estavam em um veículo, no bairro Flexal. Durante a ação, segundo nota enviada pela polícia, um dos ocupantes "fez menção em sacar uma arma".

Ythallus Ayala foi baleado e socorrido para o PA de Alto Lage, mas teve a morte constatada após dar entrada na unidade. A PM diz que apreendeu, com o suspeito, uma arma de calibre .40 com 20 munições intactas, além de um radiocomunicador.