Homem ferido a tiros pede socorro no Terminal de Itacibá, em Cariacica

A PM informou que recebeu denúncia anônima de que cerca de quatro indivíduos tinham entrado em uma residência no bairro Itanguá, em Cariacica, e após uma discussão foi possível ouvir alguns disparos de arma de fogo.

Os policiais foram ao imóvel, mas a vítima e os suspeitos não foram encontrados. No entanto, a residência estava completamente violada. Em seguida, a viatura foi acionada por uma equipe do Samu, que informou que a vítima, alvejada por dois disparos, havia fugido e estava no Terminal de Itaciba, onde estava sendo socorrida.