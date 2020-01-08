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Homem ferido a tiros pede socorro no Terminal de Itacibá, em Cariacica

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 20:46
Homem ferido pede ajuda em terminal Crédito: Reprodução
Atingido por dois tiros, um homem entrou correndo no Terminal de Itacibá, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (8).  Ele ficou deitado em um banco até a chegada do socorro. A Força Nacional e a Polícia Militar foram acionadas até o local.
A PM informou que recebeu denúncia anônima de que cerca de quatro indivíduos tinham entrado em uma residência no bairro Itanguá, em Cariacica, e após uma discussão foi possível ouvir alguns disparos de arma de fogo.
Os policiais foram ao imóvel, mas a vítima e os suspeitos não foram encontrados. No entanto, a residência estava completamente violada. Em seguida, a viatura foi acionada por uma equipe do Samu, que informou que a vítima, alvejada por dois disparos, havia fugido e estava no Terminal de Itaciba, onde estava sendo socorrida.
Os militares fizeram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

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