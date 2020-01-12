Vila Velha

Motorista atropela mais de 10 pessoas e cai em valão ao sair de forró no ES

Vítima relatou que motorista colidiu contra um carro e quando foi abordado por populares para pagar o prejuízo, avançou com o veículo, atropelando as pessoas. Na sequência atingiu um valão.

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 13:04
Carro que caiu em valão de João Goulart,  Vila Velha, após atropelar pessoas na saída de um forró Crédito: Siumara Gonçalves
Após colidir contra um carro, um motorista atropelou entre 10 a 15 pessoas na saída de um forró. Em seguida, perdeu o controle do veículo e  atingiu um valão. O fato aconteceu em João Goulart, em Vila Velha, no início da manhã deste domingo (12).
Motorista atropela mais de 10 pessoas e cai em valão ao sair de forró no ES
Uma das vítimas que foi atropelada foi o construtor Rodrigo Costa Santos, 37. Ele relatou que por volta das 6 horas da manhã, quando saia do forró, o motorista de uma caminhonete modelo Hilux  colidiu contra outro carro, atingido o para-brisa.
Outras pessoas que estavam no local tentaram conversar com o motorista para que ele pagasse pelo prejuízo, porém, ele se recusou e continuou a dirigir. "Ele avançou com o carro, atingindo entre dez a quinze pessoas que estavam no forró. Uns dois quilômetros a frente, ele atingiu um valão, se machucou e saiu do carro batendo em todo mundo", contou Rodrigo, que registrou ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha.
Ainda de acordo com Rodrigo, moradores da região, revoltados com a situação, agrediram o motorista, que acabou sendo imobilizado por um policial que estava a caminho do trabalho e parou no local. O motorista chegou à delegacia por volta das 10h30 deste domingo para prestar depoimento e se recusou a falar com a imprensa.
Carro que caiu em valão de João Goulart, em Vila Velha Crédito: Siumara Gonçalves

