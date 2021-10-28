“Ficha não caiu”, diz primo de crianças mortas por adolescente no ES

O velório das crianças foi realizado durante a manhã desta quinta-feira, na Igreja Luterana da cidade. Muito abalados com o ocorrido, familiares e amigos chegaram a passar mal. O primo das vítimas disse que a família pediu suporte de uma equipe de enfermeiros para atender as pessoas.
Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o primo das crianças disse que a família nunca percebeu um comportamento estranho do adolescente que pudesse levá-lo a cometer o crime.
“Ninguém nunca percebeu nada. Ele tinha um carinho muito grande pelas crianças. Mas, ultimamente, ele vinha se envolvendo com drogas, então ainda não sabemos o que o levou a fazer isso”, relatou.
Após o crime, a Prefeitura de São Gabriel da Palha decretou luto oficial de três dias no município, válido até sábado (30). No decreto publicado nesta quinta-feira, o prefeito Tiago Rocha (PSL) afirma que a decisão é "em sinal de pesar" pelo falecimento das crianças.
"O jovem contou que estava na residência sozinho com as crianças. A irmã dele o primo dela estavam brincando quando ele realizou o ato. Indagamos por que ele escolheu as duas crianças, que são totalmente inocentes, mas não foi muito claro. A versão infelizmente não convenceu a polícia, estava cheia de contradições. Vamos ouvir familiares nos próximos dias para saber como era a relação dele com as crianças", pontuou o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.
Após prestar depoimento à polícia, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo a duplo homicídio e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, no Norte do Estado.