Vídeo: cortejo homenageia crianças mortas em São Gabriel da Palha

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O crime chocou a cidade, com pouco mais de 38 mil habitantes. O velório das crianças começou às 6 da manhã desta quinta-feira e, por volta das 15h, foi realizado um culto de corpo presente na Igreja Luterana. Em carros e motos, moradores acompanharam o cortejo pelas ruas da cidade.

RELEMBRE O CRIME

Investigações da Polícia Civil mostram que o adolescente de 16 anos usou uma faca para matar a irmã, de 11 anos, e o primo, de 6. Ele ainda portava outra faca que, segundo o delegado Rafael Caliman, seria utilizada para tentar matar o pai do menino.

Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil

Em depoimento à polícia, o adolescente confessou que, no dia do crime, usou drogas durante a manhã, antes de cometer os assassinatos. Questionado sobre a motivação, o jovem alegou traumas de infância, sem detalhar quais.