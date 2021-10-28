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Bombeiros e moradores

Vídeo: cortejo homenageia crianças mortas em São Gabriel da Palha

Após adolescente matar a facadas a irmã, de 11 anos, e o primo, de 6, nesta quinta (28), um caminhão dos Bombeiros levou os caixões ao cemitério, onde ocorreram os sepultamentos

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:53

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 out 2021 às 17:53
Um cortejo do Corpo de Bombeiros, com participação de veículos de moradores, homenageou, na tarde desta quinta-feira (28), as duas crianças assassinadas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Na quarta-feira (27), um adolescente de 16 anos matou a facadas a irmã, de 11 anos, e o primo, de 6. Um caminhão aberto da corporação levou os caixões com os corpos das vítimas, saindo da Igreja Luterana e seguindo até o Cemitério Luterano no Bley, onde ocorreram os sepultamentos.
 O crime chocou a cidade, com pouco mais de 38 mil habitantes. O velório das crianças começou às 6 da manhã desta quinta-feira e,  por volta das 15h, foi realizado um culto de corpo presente na Igreja Luterana. Em carros e motos, moradores acompanharam o cortejo pelas ruas da cidade.
Após o crime, a Prefeitura de São Gabriel da Palha decretou luto oficial de três dias no município, válido até sábado (30). No decreto publicado nesta quinta-feira, o prefeito Tiago Rocha (PSL) afirma que a decisão é "em sinal de pesar" pelo falecimento das crianças.

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Investigações da Polícia Civil mostram que o adolescente de 16 anos usou uma faca para matar a irmã, de 11 anos, e o primo, de 6. Ele ainda portava outra faca que, segundo o delegado Rafael Caliman, seria utilizada para tentar matar o pai do menino.
Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha
Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil
Em depoimento à polícia, o adolescente confessou que, no dia do crime, usou drogas durante a manhã, antes de cometer os assassinatos. Questionado sobre a motivação, o jovem alegou traumas de infância, sem detalhar quais.
Após prestar depoimento à polícia, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo a duplo homicídio e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, no Norte do Estado.

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