Família de youtuber com quase 1 milhão de inscritos é feita refém na Serra

O youtuber Fred Vasquez, que acumula mais de 930 mil inscritos no YouTube e 68 mil seguidores entre Instagram e Twitter, teve a casa em que mora com a família invadida por criminosos armados no bairro Jacaraípe, na Serra . Segundo relatado no próprio canal dele, quatro homens teriam entrado na residência quando ele e a esposa estavam no cinema na última quinta-feira (27). A sogra e as duas filhas, de cinco e dois anos, estavam em casa e foram rendidas durante o roubo, que terminou em um prejuízo de R$ 50 mil.

Em um vídeo publicado na sexta-feira (28) no canal do YouTube, Fred relatou que foram levados celulares, uma televisão, dois monitores e um computador gamer utilizado por ele no trabalho. Apenas o computador tem um valor estimado em R$10 mil, segundo Fred.

O youtuber, que já morou nos Estados Unidos e chegou a residir em Vila Velha , mora em Jacaraípe há menos de um mês. Ele relatou a frustração de sofrer com a criminalidade em um local que mora há pouco tempo.

"Para quem não sabe, estou em uma casa [em Jacaraípe] há 20 dias. E em menos de um mês, já fomos assaltados. A gente está fazendo a casa, pensamos em criar um canal para mostrar a evolução. Mas a casa dos sonhos virou um pesadelo" Fred Vasquez - Youtuber morador da Serra

No vídeo em que publicou no canal, Fred conta sobre a construção da casa na Serra, que era planejada pela família há um tempo. Após o crime, ele registrou boletim de ocorrência. Mas classificou como "bizarro" o procedimento adotado pela polícia no Espírito Santo.

"Eu fiz boletim de ocorrência. E um bagulho bizarro. Fui fazer o boletim, o cara da delegacia disse que o sistema não funcionava, mandou ir em outra delegacia, a 20 ou 30 minutos. Chego na outra delegacia, o cara diz que eu deveria ir na anterior. O cara só fez o boletim de ocorrência porque a Bárbara [esposa] começou a chorar", detalhou.

Inscritos enviaram Pix e até Casimiro ajudou em reconstrução de "setup"

O youtuber afirmou aos inscritos que não conseguiria continuar fazendo os vídeos sem os equipamentos de trabalho. Fred faz vídeos de jogos de futebol e publica com certa frequência. Sem o computador e os principais aparelhos, ele disse não saber quando voltaria a publicar na plataforma.

Fred Vasquez pediu ajuda dos seguidores para reconstrução do "setup" - nome usado para se referir à configuração ou conjunto de equipamentos e dispositivos que um usuário utilizado para atividades on-line, como criação de conteúdo no YouTube. Ele disponibilizou o Pix da esposa ( [email protected] ) para doações.

"Qualquer valor ajuda. Eu vou fazer de tudo para voltar o mais rápido possível, mas não sei quando" Fred Vasquez - Youtuber morador da Serra

No dia seguinte à publicação do relato no YouTube, Fred fez um novo vídeo agradecendo aos seguidores pelas doações de dinheiro via Pix. A reconstrução do "setup" de Fred contou, inclusive, com auxílio do streamer e apresentador Casimiro – que acumula milhões de seguidores nas redes sociais. Não há informações sobre o valor doado.

O streamer Casimiro Miguel durante a Copa do Mundo Feminino Crédito: Reprodução / CazéTV

"Às 5h da manhã, minha esposa me acordou emocionada com um Pix. Fomos ver o nome, era o Casimiro. Obrigadão, surreal. O valor que ele mandou, vou montar meu computador como ele era antes", afirmou.

O que dizem PM e PC

A reportagem de A Gazeta perguntou às polícias Militar e Civil sobre a ocorrência em que o youtuber foi vítima na Serra. Perguntamos, por exemplo, se algum suspeito foi preso. A Polícia Civil também foi questionada sobre a confusão relatada no momento do registro do boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe estava realizando patrulhamento quando uma mulher informou que a casa onde mora teria sido invadida por quatro homens armados. Eles teriam pulado o mulo antes de render as pessoas que estavam dentro da casa. O grupo fugiu levando equipamentos eletrônicos. De acordo com a PM, buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Já a Polícia Civil informou que o crime foi registrado na tarde da última sexta-feira (28) e o caso segue sob investigação no 10º Distrito Policial, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Sobre o registro de boletim de ocorrência, a Polícia Civil esclareceu que a vítima pode comparecer pessoalmente a qualquer Delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br. Em relação ao sistema, a Delegacia Online (Deon) está operando normalmente e não há registro de instabilidade no dia do registro do boletim, na última sexta-feira.