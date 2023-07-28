Mulher de 90 anos é agredida pelo filho com cabo de rodo na Serra

TV Gazeta, é a segunda vez que o filho bate na mãe. Uma idosa de 90 anos foi agredida com um cabo de rodo pelo próprio filho no final da tarde de quinta-feira (27), em Bicanga, na Serra . O agressor tem 53 anos, e, de acordo com a apuração da repórter Daniela Carla, da, é a segunda vez que o filho bate na mãe.

Rodo que foi utilizado pelo agressor Crédito: Oliveira Alves

Há aproximadamente um ano, o homem, que é dependente químico, arremessou um copo contra a cabeça da mãe, quando ela se negou a dar dinheiro a ele. Na época, a aposentada pediu uma medida protetiva contra o filho, que ficou detido por sete meses. Mas ao sair da cadeia, não tinha onde ficar e voltou a morar com a genitora.

No fim da tarde de quinta, ele chegou em casa embriagado e sob efeito de drogas ilícitas, quebrando os móveis e objetos da cozinha. Segundo a vítima, o filho ameaçou matá-la. “Derrubou tudo no chão, começou a me xingar: 'Cala a boca, seu prazo está vencido, se sair lá fora vou te matar', relembrou a mãe.

Agressor foi detido e encaminhado ao presídio. O nome do filho não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima agredida Crédito: Oliveira Alves

TV Gazeta, a Ainda segundo a apuração da, a Polícia Militar foi acionada e informou à vítima que só levaria o homem, caso ela o acompanhasse. Como estava sentindo dores e o filho aparentava estar mais calmo, ela desistiu da denúncia. Assim que os policiais foram embora, a mulher sentou em frente da casa para conversar com outra filha, de 60 anos. “Quando penso que não, do nada ele abriu o portão e veio em cima de mim com toda a força", contou a idosa.

A PM foi novamente acionada e o homem acabou detido. No entanto, levar o suspeito até o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, não foi uma tarefa fácil. Conforme o boletim de ocorrência, no trajeto, o homem se debatia a todo momento dentro do compartimento de segurança da viatura. O agressor foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça — ambos na forma da Lei Maria da Penha, e descumprimento de Medida Protetiva. Posteriormente foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

A aposentada contou que o filho era caminhoneiro e há cinco anos começou a usar drogas. Desde então, ele não consegue trabalho e vive do dinheiro da mãe. Depois desta segunda prisão, ela se sente mais aliviada, mas gostaria que o filho conseguisse tratamento contra a dependência química.