São Domingos do Norte

Falsa advogada é alvo de busca e apreensão no Noroeste do ES

Mulher abriu escritório, oferecia serviços jurídicos nas redes sociais e chegou a atender clientes sem registro na Ordem; operação da Polícia Civil apreendeu documentos e equipamentos

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16:48

Uma mulher que se passava por advogada, mesmo sem registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi alvo de um mandado de busca e apreensão em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A operação da Polícia Civil ocorreu após denúncia feita pela 1ª Subseção da OAB-ES, responsável por Colatina e região.

De acordo com as investigações, a falsa advogada abriu uma empresa de serviços administrativos, montou um escritório e se apresentava como “assistente jurídica”. Nas redes sociais, chegou a anunciar atendimento advocatício, prática exclusiva de profissionais habilitados e devidamente inscritos na Ordem.

São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, cidade em que mulher se passava por advogada Crédito: PMSDN/ Divulgação

Diante das suspeitas, a OAB encaminhou representação ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), apontando o exercício ilegal da advocacia e possíveis crimes relacionados. O caso foi então remetido à Polícia Civil, que solicitou à Justiça autorização para a operação.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e até um veículo usado nas atividades irregulares.

As informações são da OAB, que não divulgou o nome da mulher. A Polícia Civil e o Ministério Público foram procurados pela reportagem para mais detalhes, como a data exata do cumprimento dos mandados, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

OAB se manifesta

O presidente da 1ª Subseção da OAB-ES, Luciano Bonjardim, destacou os riscos à população quando pessoas não habilitadas oferecem serviços jurídicos.

“A advocacia é profissão essencial à Justiça e exige habilitação técnica, ética e legal. Quando alguém sem registro na OAB presta serviços jurídicos, expõe a população a riscos e comete crime. A OAB não se omitirá diante de condutas que afrontam a legalidade e prejudicam a sociedade e os profissionais devidamente habilitados”, afirmou.

A presidente da Seccional capixaba, Érica Neves, reforçou o papel da entidade. “A OAB-ES cumpre um dever constitucional de defender a sociedade e a ordem jurídica. Vamos seguir atuando contra o exercício ilegal da advocacia, apoiando as autoridades e resguardando os cidadãos e os profissionais regularmente inscritos.”

A Subseção de Colatina informou que continuará acompanhando as investigações junto às autoridades competentes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta