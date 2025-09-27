Motociclista morre em acidente com caminhão em Colatina

Um motociclista de 40 anos morreu em acidente na ES 080, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (26). A Polícia Militar informou que o motorista do caminhão envolvido na colisão não permaneceu no local, ficando apenas uma pessoa que estava no banco do carona. Esta testemunha narrou que o motociclista teria entrado na contramão e o motorista tentou desviar para o acostamento da rodovia, colidindo o caminhão contra o guard-rail (barreira metálica de proteção).