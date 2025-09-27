Jovem morre em acidente de moto na ES 164

Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um jovem de 22 anos morto na noite de sexta-feira (26), no km 34 da rodovia ES 164, no Córrego do Capim, zona rural de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Científica foi acionada por volta das 23h40, realizou a perícia no local e encaminhou o corpo da vítima à Seção Regional de Medicina Legal de Colatina para necropsia e posterior liberação à família.