Idosa que estava desaparecida é encontrada morta na zona rural de Montanha

Segundo a família, a mulher de 80 anos estava de carro e deixou a fazenda onde mora para ir ao Centro da cidade na última quarta (24) e desde então não foi mais vista

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:32

O corpo de uma idosa de 80 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira (24), foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26) em um matagal, próximo a um mata-burro, na zona rural de Montanha, na região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. A vítima havia saído da fazenda onde morava, com destino ao Centro da cidade, mas não retornou. A polícia não revelou se havia sinais de violência no corpo da vítima, o que ainda será investigado.

O filho dela, um homem de 47 anos, registrou o desaparecimento na 15ª Delegacia Regional de Colatina na tarde de quinta-feira (25). De acordo com o relato, a idosa foi vista pela última vez ao deixar a fazenda, conforme contou um vaqueiro da propriedade. Desde então, a família tentou contato, mas o celular dela permaneceu desligado.

Assim que foi informada do desaparecimento, a Delegacia de Polícia de Montanha deu início às buscas ainda na quinta-feira, que seguiram até por volta das 21h. Na manhã desta sexta, por volta das 7h30, a Polícia Civil foi informada de que o corpo da idosa havia sido localizado em uma área de mata. O carro da vítima, entretanto, não foi encontrado.

Policiais civis, militares e peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde será feita a necropsia para esclarecer a causa da morte. Segundo a Polícia Científica, o prazo para emissão do laudo pericial é de até 10 dias, podendo ser estendido dependendo dos exames necessários, como DNA, toxicológicos ou histopatológicos, que podem levar de 30 a até 90 dias.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, delegado Waldir Marins, informou que a equipe aguardará os laudos da perícia da Polícia Científica. As investigações seguem em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

