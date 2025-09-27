Perseguição policial acaba em acidente em Montanha, no ES

Uma denúncia sobre motociclista fazendo manobras arriscadas e trafegando em alta velocidade acabou em perseguição policial e acidente em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (26). A Polícia Militar informou que dois adolescentes estavam no veículo e não obedeceram à ordem de parada, na localidade de Casinhas.

Durante a perseguição, a motocicleta derrapou em uma curva e acabou colidindo contra a viatura. O jovem de 16 anos que pilotava o veículo foi socorrido por uma equipe do Samu/192 e levado para um hospital. A Polícia Civil informou que vai investigar o caso, mas que o adolescente foi liberado da escolta policial porque "não identificou elementos suficientes para realizar a apreensão em flagrante". Já o passageiro sofreu apenas ferimentos leves. A idade dele não foi divulgada.