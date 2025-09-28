Norte do Estado

Vídeo de perseguição no ES mostra contradição em versão narrada por PMs

Um Inquérito Técnico e um Inquérito Policial Militar serão instaurados para apurar o caso ocorrido na sexta-feira, na cidade de Montanha

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 11:54

Um vídeo recebido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que uma viatura da Polícia Militar colide com uma motocicleta durante uma perseguição no município de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (26). A versão registrada no boletim da PM afirmava que a moto havia derrapado em uma curva e atingido a viatura. No entanto, as imagens mostram uma versão diferente da relatada na ocorrência.

O vídeo mostra a viatura se movimentando na direção da motocicleta antes do choque, que resultou na queda dos dois ocupantes da moto. Procurada novamente após a divulgação das imagens, a Polícia Militar respondeu, por meio de nota, que, em análise preliminar, “não restou evidenciada contradição entre a narrativa oficial e a dinâmica observada”.

O jovem de 16 anos que pilotava o veículo foi socorrido por uma equipe do Samu/192 e levado para um hospital. A Polícia Civil informou que vai investigar o caso, mas que o adolescente foi liberado da escolta policial porque "não identificou elementos suficientes para realizar a apreensão em flagrante". Já o passageiro sofreu apenas ferimentos leves. A idade dele não foi divulgada.

Leia a nota na íntegra:

O Comando da 19ª Companhia Independente informa que, em análise preliminar, não restou evidenciada contradição entre a narrativa oficial e a dinâmica observada nas imagens.



É oportuno salientar que o condutor da motocicleta, ao desobedecer ordem legal de parada emanada por autoridade policial e empreender fuga em alta velocidade, incorreu em diversas condutas ilícitas, assumindo, por conseguinte, o risco de consequências decorrentes de sua própria ação. A análise isolada do instante da colisão, desconsiderando o encadeamento dos fatos desde o início do acompanhamento policial, resulta em interpretação fragmentada e descontextualizada da ocorrência.

Ressalte-se, ainda, a existência de registro audiovisual antecedente ao momento da colisão, no qual se observa o condutor da motocicleta transitar de forma manifestamente imprudente, saltando lombadas e quase atropelando um pedestre que atravessava a via, além de cometer reiteradas infrações de trânsito de natureza gravíssima, conforme tipificado no Código de Trânsito Brasileiro. Tal conduta delituosa prolongou-se por trajeto considerável, em vias de intenso fluxo de veículos e pedestres, no município de Montanha, expondo a risco elevado a segurança viária e a integridade física de terceiros.

No que tange especificamente ao segundo vídeo, que retrata o instante da colisão, verifica-se que o motociclista trafega muito próximo a um veículo estacionado e, de forma súbita, reduz a velocidade, aparentando intenção de realizar conversão à direita. É nesse momento que se dá o choque, ocasionando a queda dos ocupantes da motocicleta. Importa destacar que os policiais militares dispunham de visão privilegiada e percepção direta da dinâmica em curso, elemento que confere presunção relativa de veracidade à narrativa registrada no Boletim Unificado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a fé pública do agente estatal.

A imputação de que o policial teria deliberadamente colidido contra o motociclista, com dolo, bem como a alegação de falsidade ideológica no registro do Boletim Unificado, configura acusação grave que, se desprovida de lastro probatório mínimo, pode, em tese, caracterizar o crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal.

Por fim, cumpre informar que será instaurado Inquérito Técnico, com base nos protocolos administrativos internos da Corporação, bem como Inquérito Policial Militar, nos termos do Código de Processo Penal Militar, para apuração minuciosa da dinâmica dos fatos, identificação de eventuais causas determinantes e verificação de eventual responsabilidade penal ou administrativa por parte dos policiais envolvidos. Ressalte-se que, neste momento inicial, não se vislumbra qualquer elemento probatório capaz de sustentar afirmação peremptória acerca da prática de ilícito pelos agentes de segurança.

