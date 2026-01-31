Na Praia do Canto

Motorista para, pede informações à Guarda e é preso por dirigir embriagado em Vitória

Homem estava sem habilitação, recusou o bafômetro, não pagou fiança e foi levado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:05

Dentro do carro, os agentes encontraram uma garrafa com bebida destilada Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Um motorista foi preso na sexta-feira (30) após parar uma viatura da Guarda Municipal de Vitória para pedir informações, na Praia do Canto, em Vitória. O que parecia uma abordagem rotineira acabou revelando que o condutor estava embriagado, sem carteira de habilitação e com uma garrafa de bebida alcoólica dentro do carro. O nome dele não foi divulgado.

Segundo apuração da TV Gazeta, o homem parou o veículo ao lado da equipe da guarda, durante um patrulhamento, e pediu orientações para chegar ao bairro Jardim Camburi. No contato inicial, os agentes perceberam sinais claros de embriaguez no motorista.

“Esse condutor parou em um dos pontos do nosso atendimento e solicitou informações de localização do bairro Jardim Camburi. O agente, ao visualizar que ele estava com sinais de embriaguez, abordou o condutor, retirou a chave do veículo e solicitou apoio. Ele estava muito vermelho, com a voz embolada, com hálito de álcool e andar cambaleante”, explicou o inspetor Gelson Coutinho, da Guarda Municipal, à reportagem da TV Gazeta.

Dentro do carro, os agentes encontraram uma garrafa de aproximadamente um litro de bebida destilada, jogada em um dos bancos. Ainda conforme a Guarda, o motorista contou que havia vindo de Domingos Martins, na Região Serrana. Além de não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o homem se recusou a realizar o teste do etilômetro. “Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para averiguação de documentação, porque estava sem documentos e sem dados pessoais”, acrescentou o inspetor.

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool. Como ele não pagou fiança, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

* Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta