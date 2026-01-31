Homem é preso após tentar cortar mulher com ventilador ligado na Serra
Um homem de 30 anos foi preso, na noite de sexta-feira (30), após agredir a companheira e tentar feri-la com um ventilador ligado e sem a grade de proteção, no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, enquadrada na Lei Maria da Penha. No local, a vítima relatou que foi agredida com socos e chutes pelo companheiro. Em seguida, o homem teria pegado um ventilador sem a proteção frontal, ligado o aparelho na tomada e tentado usá-lo para cortar a mulher.
Ainda segundo os relatos, a situação foi presenciada pelos três filhos do casal. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia Regional da Serra. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos com base na Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.