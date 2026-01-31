PM apreende espingardas em esconderijo embaixo de galinheiro no ES

Armas e munições foram apreendidas em residência de Pedro Canário Crédito: PMES/Divulgação

A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de dez armas de fogo em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (30). A ocorrência começou quando militares receberam informações de disparos na região de Água Preta, zona rural do município. Ao chegar no local indicado, policiais tentaram contato com moradores da residência. As portas estavam abertas, mas não havia ninguém.

Na parte de fora da casa, foi encontrado um rifle com duas munições. No chão, próximo ao local, foi encontrada uma cápsula utilizada, confirmando a denúncia de disparos de arma de fogo. Os militares continuaram as buscas e, dentro da casa, encontraram duas espingardas e oito canos, possivelmente utilizados para fabricação de armas artesanais, de acordo com a PM. Também havia uma luneta, uma caixa de chumbo e outra de chumbinho na residência.

Dando continuidade às buscas, os policiais encontraram um esconderijo subterrâneo, escavado embaixo de um galinheiro, onde encontraram três espingardas, sete canos, dois frascos contendo pólvora branca, 71 cápsulas deflagradas de diversos calibres, uma caixa contendo esferas de chumbo; quatro canos calibre .32; três munições intactas de espingarda calibre .32; e uma luneta com lanterna acoplada.

Em uma casa em construção nos fundos da propriedade, foi encontrado um torno mecânico, que, segundo os militares, provavelmente era utilizado para a fabricação e manutenção de armas de fogo, além da confecção de cartuchos. Também foram encontrados outros maquinários relacionados a essa atividade. A polícia informa que não foi possível realizar a remoção e o transporte desses maquinários, por conta do tamanho, peso e da fixação ao solo. No entanto, registrou fotografias, permanecendo no local à disposição da autoridade competente.