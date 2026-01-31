Suspeito de cometer estupro virtual e ameaçar vítimas é preso em Pinheiros

Um homem de 32 anos foi preso por estupro virtual e ameaça em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A operação realizada pela Polícia Civil foi divulgada neste sábado (31). Segundo a corporação, o investigado usava perfis falsos em uma rede social para abordar as vítimas e oferecer ajuda para evitar o vazamento de fotos íntimas. No entanto, depois desse primeiro contato, elas acabavam coagidas a participar de chamadas de vídeo de cunho sexual e ameaçadas com um fuzil — que ele dizia ser uma arma real, mas os agentes descobriram que era falsa.