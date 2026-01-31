A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Suspeito de cometer estupro virtual e ameaçar vítimas é preso em Pinheiros

Publicado em 31/01/2026 às 18h25
Suspeito usava armas de airsoft para ameaçar vítimas pela internet em Pinheiros, no Norte do ES
Suspeito usava armas de airsoft para ameaçar vítimas pela internet em Pinheiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 32 anos foi preso por estupro virtual e ameaça em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A operação realizada pela Polícia Civil foi divulgada neste sábado (31). Segundo a corporação, o investigado usava perfis falsos em uma rede social para abordar as vítimas e oferecer ajuda para evitar o vazamento de fotos íntimas. No entanto, depois desse primeiro contato, elas acabavam coagidas a participar de chamadas de vídeo de cunho sexual e ameaçadas com um fuzil — que ele dizia ser uma arma real, mas os agentes descobriram que era falsa.

Além do fuzil de airsoft, foram apreendidas mais três pistolas de airsoft, munições de diferentes calibres e aparelhos eletrônicos. O suspeito foi levado ao sistema prisional e o caso segue em segredo de Justiça, por isso, o nome dele não foi divulgado.

Publicidade