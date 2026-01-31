Crime

Homem é preso após violentar adolescente durante assalto a loja em Vitória

Suspeito usou faca para roubar celulares e dinheiro e violentar sexualmente funcionária do estabelecimento; crime ocorreu na sexta-feira (30)

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 14:08

Um homem, de 21 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (30) suspeito de ser o autor de assalto a uma loja, em Vitória, e também de violentar sexualmente uma adolescente, de 17 anos, que é funcionária do estabelecimento. A prisão ocorreu poucas horas depois do crime, quando a proprietária do comércio acionou a Polícia Militar ao identificar o suspeito circulando pela região. O nome dele não foi divulgado. O nome e a localização da loja não serão revelados para preservar a identificação da vítima.

De acordo com as informações repassadas à PM e registradas em câmeras de segurança (veja no vídeo acima), o assalto aconteceu por volta das 12h do mesmo dia. Armado com uma faca, o suspeito teria roubado dois aparelhos celulares e cerca de R$ 500 em dinheiro. Ainda segundo o relato, durante a ação, ele tocou as partes íntimas de uma funcionária e tentou forçá-la a ir para um cômodo interno da loja. Após o crime, fugiu do local.

A proprietária afirma que o homem foi reconhecido tanto por ela quanto pela funcionária vítima do ataque. Com base nessas informações, o suspeito foi localizado e conduzido à delegacia. A Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma branca e por estupro cometido contra vítima menor de 18 anos. Após os procedimentos padrões, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

