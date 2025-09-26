Homem é baleado no meio da rua em Colatina

Um homem de 46 anos foi baleado na tarde desta sexta-feira (26) no bairro São Silvano, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros prestando os primeiros socorros à vítima, que apresentava ferimentos causados pelos tiros. O homem foi socorrido e levado para o hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.