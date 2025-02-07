Ex-servidora é presa por coagir testemunha em delegacia de São Gabriel da Palha

Uma mulher de 31 anos foi presa na quinta-feira (6), suspeita de exercício ilegal da medicina, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e associação criminosa enquanto era servidora pública em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo . A prisão ocorreu após o flagrante de uma tentativa de intimidação da suspeita contra uma testemunha que prestava depoimento à polícia. O nome da detida não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita havia sido intimada a comparecer à Delegacia de São Gabriel da Palha às 14h de quinta-feira (6) para prestar esclarecimentos no inquérito em que é investigada. No entanto, ela chegou por volta das 11h, no mesmo horário em que uma testemunha intimada estava prestes a ser ouvida.

"Ela compareceu antecipadamente, fez uma transmissão ao vivo em frente à delegacia e, ao entrar na recepção, começou a filmar e fotografar a testemunha, numa tentativa clara de intimidação" Valdimar Chieppe - Delegado da Polícia Civil de São Gabriel da Palha

Segundo o delegado, a testemunha, que 'se apresentou nervosa e abalada com a situação', e relatou a ele que temia represálias por parte da investigada. "Verificamos as imagens das câmeras de segurança da unidade policial e confirmamos que ela estava registrando e intimidando a testemunha. Diante disso, demos voz de prisão em flagrante por coação no curso do processo", disse Valdimar Chieppe.

Segundo a Polícia Civil, a indiciada também é suspeita de realizar diversas denúncias falsas contra autoridades e terceiros, além de disseminar informações enganosas por meio de transmissões em redes sociais. "Encaminhamos todo o material coletado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para análise das medidas cabíveis", comunicou o delegado.

O delegado Valdimar Chieppe detalhou que a investigada praticou exercício ilegal da medicina ao medicar crianças e adolescentes de um abrigo municipal de acolhimento menores sem supervisão médica, valendo-se de seu cargo público de coordenação da instituição. "Ela administrava medicações, inclusive anticoncepcionais, a uma adolescente de 14 anos, além de outros medicamentos sem qualquer respaldo profissional", afirmou o delegado.