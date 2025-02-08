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Leonel Ximenes

Uma história de 90 anos de lutas no ES em 1.394 fotografias

Fotos foram selecionadas de um acervo de mais de 110 mil imagens catalogadas em nove décadas da entidade sindical

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

08 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O fotógrafo Sérgio Cardoso é o curador da exposição permanente de fotos no Sindicato dos Bancários-ES
O fotógrafo Sérgio Cardoso é o curador da exposição permanente de fotos no Sindicato dos Bancários-ES Crédito: Zanete Dadalto
“Nossa história, nossas lutas” é o nome da exposição permanente lançada pelo Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, no Centro Sindical, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, encerrando as comemorações dos 90 anos da entidade.
São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas nove décadas. A curadoria é do fotógrafo Sérgio Cardoso.
Além de retratar os momentos de lutas e conquistas dos bancários e da classe trabalhadora, a exposição é um resgate da história política e social do Espírito Santo.
Fotos estão expostas até no teto do bar do Centro Sindical, em Vitória
Fotos estão expostas até no teto do bar do Centro Sindical, em Vitória Crédito: Zanete Dadalto
Os painéis com as imagens agrupadas por assunto cobrem as paredes do estacionamento do Centro Sindical, a área das arquibancadas dos campos de futebol-soçaite e o teto do bar. Fotos do acervo pessoal de Sérgio Cardoso também estão expostas nas duas salas de cursos e reuniões.
O Centro Sindical fica na Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria, Vitória. O funcionamento é de segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9h às 13h. A entrada é gratuita.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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