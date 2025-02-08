Uma história de 90 anos de lutas no ES em 1.394 fotografias

“Nossa história, nossas lutas” é o nome da exposição permanente lançada pelo Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, no Centro Sindical, na Ilha de Santa Maria, em Vitória
, encerrando as comemorações dos 90 anos da entidade.
São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas nove décadas. A curadoria é do fotógrafo Sérgio Cardoso.
Além de retratar os momentos de lutas e conquistas dos bancários e da classe trabalhadora, a exposição é um resgate da história política e social do Espírito Santo.
Os painéis com as imagens agrupadas por assunto cobrem as paredes do estacionamento do Centro Sindical, a área das arquibancadas dos campos de futebol-soçaite e o teto do bar. Fotos do acervo pessoal de Sérgio Cardoso também estão expostas nas duas salas de cursos e reuniões.
O Centro Sindical fica na Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria, Vitória. O funcionamento é de segunda a sexta-feira a partir das 17h30 e aos sábados das 9h às 13h. A entrada é gratuita.