Facção criminosa

Empresário é preso em fazenda no ES durante operação contra o PCV

Operação do Ministério Público visa desarticular núcleos do Primeiro Comando de Vitória, grupo criminoso ligado a ataques violentos e recentes assassinatos em Vila Velha

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 12:27

Gaeco realiza Operação Telic e cumpre mandados em Vila Velha e Cariacica Crédito: Divulgação | MPES

Um empresário está entre os presos da Operação Telic realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo na sexta-feira (1) contra a facção criminosa que atua na região da Grande Terra Vermelha e promove ataques a tiros em Vila Velha. Leonardo Costa Maris Guia, de 43 anos, foi preso em uma fazenda dele no bairro Village do Sol, em Guarapari. Contra ele havia um mandado de prisão temporária em aberto por tráfico e associação para o tráfico de drogas, mas o MP não detalhou qual era o envolvimento do empresário nas investigações envolvendo a facção. >

Antes de encontrar Leonardo, o Gaeco (do Ministério Público) e a Polícia Militar foram à casa dele, que fica em um condomínio no bairro Interlagos, em Vila Velha. Ele não estava na residência, mas os agentes foram recebidos pela esposa do procurado, que acompanhou as buscas dentro da casa. Lá foram apreendidos munição, um celular e um cheque assinado pelo empresário no valor de R$ 35 mil. >

Durante a ação, o próprio Leonardo ligou para a esposa e disse que estava na fazenda de Guarapari. O grupo então seguiu para a outra cidade e prendeu o empresário. Dados apurados pela reportagem apontam que ele também seria um dos sócios de um cemitério de Vila Velha. A família dele foi procurada, mas disse que não vai se manifestar. >

O objetivo da ação do Ministério Público é desarticular núcleos do Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo criminoso que tem atuado região da Grande Terra Vermelha, ligado a ataques violentos e recentes assassinatos.>

>

Leia mais Polícia descobre nova ‘função’ dentro das facções

Na operação, também foi preso Sidney Pereira, de 46 anos, dono de uma oficina que, de acordo com as investigações, era usada como ponto de encontro de traficantes para planejar crimes na região. No local, os policiais também encontraram um bilhete assinado por Cleuton Gomes Pereira, o Frajola, traficante que está preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana. Outro preso é Thiago Barroso Matos, de 37 anos, apontado como gerente do tráfico em Terra Vermelha.>

Durante a operação também foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, inclusive contra uma advogada.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta