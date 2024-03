Preso em Guarapari

Do PCV, quem é e como agia maior traficante da Grande Terra Vermelha

Segundo as investigações, Erivaldo Felipe da Silva, vulgo Pai, de 48 anos, é braço direito do narcotraficante Cleuton Gomes Pereira, vulgo Frajola, um dos líderes do PCV no ES

2 min de leitura min de leitura

Erivaldo Felipe da Silva, vulgo Pai, de 48 anos, foi preso em Guarapari. (Divulgação | Polícia Civil )

A Polícia Civil prendeu Erivaldo Felipe da Silva, vulgo "Pai", de 48 anos, considerado o maior traficante da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. A prisão, realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, foi no início de fevereiro em Village do Sol, em Guarapari.

Erivaldo é apontado como braço direito do traficante Cleuton Gomes Pereira, o Frajola, um dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) no Estado. Era Erivaldo que exercia a liderança da organização criminosa fora do presídio, quem recebia as ordens e distribuía para os demais criminosos.

Ele recebia todas as ordens e distribuía todas para os demais indivíduos que ele comandava. Ele que decidia quais armamentos iria comprar, de quem iria comprar, quais drogas iria comprar, qual era o fornecedor. Ele colocava e retirava gerentes do tráfico, ele fazia o recolhimento do dinheiro e a contabilidade. Então tudo era concentrado no Erivaldo Tarik Souki • Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

O suspeito foi preso juntamente com a esposa durante cumprimento de mandado da 4ª fase da Operação Lobo-Guará. A casa onde o casal estava foi cercada por policiais, mas, ainda assim, Erivaldo tentou fugir e terminou preso. Com ele foi apreendido uma pistola glock, carregadores alongados e seletor de rajada.

Materiais apreendidos durante as quatro fases da Operação Lobo-Guará Tela cheia 1 de 5

“A companheira dele foi presa em flagrante. Ela o levava para todos os lugares, ajudava a fazer entrega de drogas e a fazer recolhimento de dinheiro. Então ela tinha uma participação nesse tráfico de drogas dele, por isso que ela foi presa também”, disse.

Procurado há dois anos

Erivaldo Felipe da Silva, vulgo Pai, era procurado pela polícia há dois anos, quando começou a Operação Lobo-Guará, em 2022. Na primeira fase, cinco pessoas foram presas. Em junho daquele ano, na segunda fase, mais três comparsas de Erivaldo acabaram detidas.

Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza, vulgo Borel ou CH, de 29 anos. (Divulgação | Polícia Civil )

“A terceira fase foi deflagrada no dia 27 de julho de 2022, quando nós prendemos o Carlos Henrique, o vulgo Borel. Esse era o gerente do Erivaldo, o único que tinha autorização para se aproximar do Erivaldo, recebia todas as ordens dele.”

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta