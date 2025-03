Clima de tensão

Suposto sequestro e disputa de facções resulta em 3 mortes na Grande Terra Vermelha

Homicídios ocorreram entre a noite de quinta (27) e a manhã desta sexta-feira (28); por conta da situação, moradores fecharam comércios e pais ficaram com medo de levar crianças para a escola

Adolescente de 15 anos é morto em Ulisses Guimarães, em Vila Velha. (Fabrício Christ)

Três assassinatos foram registrados entre a noite de quinta-feira (27) e a manhã desta sexta-feira (28) na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, causaram pânico entre moradores e comerciantes da região. A Polícia Militar disse que os crimes, ocorridos em três bairros próximos, estão relacionados ao suposto sequestro de um jovem do bairro Ulysses Guimarães e à disputa de facções do tráfico de drogas.

O primeiro homicídio aconteceu no bairro João Goulart, na noite de quinta-feira. A repórter Priciele Venturini apurou que um jovem, identificado como Maicon Jesus da Cruz, de 21 anos, foi morto a tiros. Já na manhã desta sexta-feira, por volta de 7h, um adolescente de 15 anos, identificado pela Polícia Militar como Kaique Silva de Souza, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no rosto, em Ulisses Guimarães. Poucos minutos depois, Wellington da Silva, de 27 anos, foi assassinado em Normília da Cunha, perto de um campo de futebol.

Os bairros ficam um ao lado do outro, todos na Grande Terra Vermelha. A reportagem da TV Gazeta esteve na região e apurou que comércios ficaram fechados após os crimes, e moradores não levaram seus filhos à escola devido ao clima de tensão na região, onde, segundo a Polícia Militar, ocorre intensa disputa pelo domínio do tráfico de drogas. A Guarda Municipal reforçou a fiscalização nas escolas e em postos de saúde, que funcionam normalmente, segundo a Prefeitura de Vila Velha.

O capitão Lopes, da Polícia Militar, informou que os homicídios estão ligados ao desaparecimento de um jovem de Ulisses Guimarães, que teria sido sequestrado por traficantes de um bairro considerado rival. Os criminosos teriam iniciaram um conflito entre eles, que resultou nas mortes.

“A partir do desaparecimento, que está sendo atribuído como sequestro, criminosos iniciaram ações criminosas, com depredamento de coletivos. A gente está com policiamento reforçado na região. Nós temos recebido informações do serviço de inteligência de onde estaria esse jovem, mas ainda não temos confirmação se está vivo ou foi em óbito”, explicou o capitão.

A Polícia Civil informou que os crimes estão sendo investigados da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.

