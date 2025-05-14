Empresária é presa por furto de energia em loja no Centro de Linhares

Foto divulgada pela concessionária de energia sobre a operação que prendeu dona de loja Crédito: EDP

Uma empresária, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante nesta quarta-feira (14), após equipes da distribuidora de energia elétrica flagrarem furto de energia em uma loja de roupas localizada no Centro de Linhares , no Norte do Espírito Santo . A suspeita foi conduzida à Delegacia Regional do município, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuada em flagrante por furto de energia. Após o pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil, ela foi liberada e vai responder ao processo em liberdade.

Segundo a EDP, concessionária de energia elétrica na região, "durante a inspeção, técnicos da concessionária, com apoio de agentes do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória e peritos do Instituto de Criminalística (IC), constataram uma fraude no medidor de energia do estabelecimento".

Conforme a empresa, "o equipamento estava adulterado e impedia o registro do consumo real, configurando a fraude". A proprietária do comércio acompanhou a fiscalização e acabou detida pela polícia.

A EDP declarou que o furto de energia "é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal, com pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Além do inquérito criminal, o responsável deverá ressarcir a EDP pelos valores não faturados, conforme prevê a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além de arcar com os custos administrativos da distribuidora".

Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher "foi presa em flagrante por furto de energia, pagou fiança de R$ 10.000,00, e vai responder ao processo judicial em liberdade". A corporação acrescentou que aguarda "o laudo da perícia para saber se o furto foi qualificado ou outro tipo de crime foi praticado".