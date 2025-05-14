Vacas roubadas caem de picape durante fuga em Nova Venécia; veja vídeo

A PM informou que, logo após a queda, pessoas que estavam no local se uniram para retirar as vacas do meio da pista e deixá-las na calçada. O produtor rural disse que reconheceu os animais e que havia divulgado o roubo nas redes sociais logo depois. Segundo o homem, uma terceira vaca também foi levada e ainda não foi encontrada. O crime teria acontecido na noite de segunda-feira (12).