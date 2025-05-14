Vacas roubadas caem de picape durante fuga em Nova Venécia; veja vídeo

Duas vacas, que estavam com as patas amarradas, caíram da carroceria de uma picape em movimento no bairro Beira Rio, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o veículo faz uma curva e os animais vão ao chão, na Rua Maranhão. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, um produtor rural alegou que os gados foram roubados da propriedade dele.
A PM informou que, logo após a queda, pessoas que estavam no local se uniram para retirar as vacas do meio da pista e deixá-las na calçada. O produtor rural disse que reconheceu os animais e que havia divulgado o roubo nas redes sociais logo depois. Segundo o homem, uma terceira vaca também foi levada e ainda não foi encontrada. O crime teria acontecido na noite de segunda-feira (12).
Consta ainda no boletim que militares orientaram a vítima a registrar o crime na delegacia da cidade, para que o caso seja investigado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou que ainda não havia registro de acionamento até a publicação desta nota.