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Crime

Jovem é morto a tiros por homem com capacete em boate de Colatina

Izaque Machado Coimbra, de 24 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no município, mas não resistiu aos ferimentos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 mai 2025 às 13:28

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 13:28

Vítima foi morta em boate de Colatina com tiros na cabeça
Vítima foi morta em boate de Colatina com tiros na cabeça Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros dentro de uma boate no bairro 15 de Outubro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (13). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Izaque Machado Coimbra chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no município, mas não resistiu aos ferimentos.
Consta em registro da PM que Izaque estava no estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas com um amigo. Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito, um homem vestido de preto e usando touca, capacete e botas, desceu de uma moto e foi diretamente até a vítima. Foram cinco disparos. O jovem foi atingido na cabeça e na nuca, e socorrido por outro homem que estava no local e levado para a unidade médica, mas chegou ao pronto-socorro já sem vida.
O criminoso fugiu de moto em direção a um trevo próximo ao local do crime. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil coletou, na manhã desta quarta-feira (14), imagens de câmeras de videomonitoramento que podem auxiliar no trabalho de identificação e prisão do suspeito. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
O corpo de Izaque foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

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