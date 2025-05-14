Jovem é morto a tiros por homem com capacete em boate de Colatina

Consta em registro da PM que Izaque estava no estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas com um amigo. Testemunhas relataram aos policiais que o suspeito, um homem vestido de preto e usando touca, capacete e botas, desceu de uma moto e foi diretamente até a vítima. Foram cinco disparos. O jovem foi atingido na cabeça e na nuca, e socorrido por outro homem que estava no local e levado para a unidade médica, mas chegou ao pronto-socorro já sem vida.