Ele foi preso na última quinta-feira (20), na zona rural de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais . O caso começou a ser investigado após denúncias de pais e relatos das próprias crianças, que afirmaram ter sido tocadas em partes íntimas pelo suspeito.

A mãe de um dos pacientes do psicólogo, que não será identificada para preservar a criança, contou que durante as terapias, os pais ficavam na recepção. “A criança fica 40 minutos na sala com eles e a gente não pode entrar. E mesmo assim, eu chegava, batia na porta, perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que estava”, disse a mulher.

Your browser does not support the audio element. "Ele só chorava nas terapias", relata mãe de criança autista atendida por psicólogo preso

Em uma das sessões, encontrou o filho com o joelho machucado e chegou a pedir à clínica a troca do terapeuta. Disse que o menino passou a ser agressivo e não estava ficando bom, mas o estabelecimento apenas informou que não havia mais profissionais.

"Quando vi a imagem do profissional, eu lembrei dos medos que ele (filho) tinha. Ele estava na recepção da clínica, via o profissional e corria. De não querer ir, de ter medo. Eu falei ‘não percebi’. E meu filho não fala nada, não fala mãe. Não tem nem idade" Mãe de criança - x

Detalhes sobre o caso foram repassados em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (27).

A delegada Gabriella Zaché, adjunta da DPCA, detalhou que as primeiras denúncias foram registradas no dia 4 de fevereiro, quando uma mãe relatou que sua filha de oito anos, autista de grau 1, teria sido abusada pelo psicólogo durante as sessões. A criança só conseguiu revelar o crime após o profissional ser demitido da clínica, no dia 28 de fevereiro. Segundo a delegada, o estabelecimento informou que o profissional foi dispensado devido às queixas reclamações de pais por sua falta de paciência ao atender meninos e por descumprir protocolos internos, como trancar a porta e tampar as câmeras.

"Foi verificado que, em diversos atendimentos, ele cobria a câmera com um papel por alguns minutos e depois a descobria. Inicialmente, as vítimas identificadas são meninas, em sua maioria crianças não verbais, o que dificulta a investigação" Delegada Gabriella Zaché - Adjunta da DPCA

Segundo a delegada Gabriella, ainda não há um número exato de vítimas, pois o psicólogo trabalhava desde 2023 na clínica e não há imagens de muitos atendimentos. A corporação, no entanto, está analisando dois meses de filmagens onde ele cobre as câmeras durante as sessões.

À polícia, o psicólogo disse que tampava as câmeras para "descansar ou usar o celular". A polícia, no entanto, descartou essa versão, afirmando que em outras filmagens ele aparece usando o celular sem tampar as câmeras.

Sobre a prisão

O suspeito foi preso após um mandado de prisão preventiva ser expedido. Ele foi localizado na zona rural de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, com apoio da Polícia Civil mineira. As investigações indicam que os abusos ocorreram de forma reiterada entre meados de setembro de 2023 e janeiro de 2024. O delegado Sávio Moraes, da Polícia Civil de Minas Gerais, afirmou que o caso está sendo tratado com prioridade.

Segundo a delegada, mesmo após a demissão da clínica, ele teria levado uma menina de oito anos, irmã de um dos pacientes, de dois anos, para tomar sorvete. A clínica, então, teria dito aos pais que o comportamento causou estranheza e que não era correto. Foi verificado que a criança de oito anos chegou a participar de algumas sessões do irmão, mesmo que não fosse paciente.

CRP-ES diz que caso é prioridade