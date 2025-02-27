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Folia em São Mateus

Carnaval de Guriri terá proibição de bebidas em garrafas de vidros e outras restrições

Regras impactam no trânsito, venda e consumo de bebidas e até utilização de som externo. Segundo o MPES, as medidas visam a segurança dos 100 mil turistas, moradores e comerciantes esperados no balneário

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 15:04

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

27 fev 2025 às 15:04
Carnaval de Guriri terá restrição de horários e bebidas e série de regras
Guriri é um dos balneários mais frequentados e procurados no Espírito Santo, especialmente no carnaval Crédito: Prefeitura de São Mateus
O carnaval em Guriri, balneário badalado de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acontecerá sob uma série de regras estabelecidas pelo Ministério Público (MPES), Prefeitura, Polícia Militar e outras instituições. São inúmeras definições, como regras de trânsito, proibição de consumo de bebida alcoólica em recipientes de vidro, e som que não seja o da festa. 
De acordo com o MPES, as medidas foram formalizadas por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para garantir a segurança dos 100 mil turistas esperados, além de moradores, comerciantes e trabalhadores. 
O documento, assinado na terça-feira (25) e divulgado nesta quinta-feira (27), estabelece, entre as regras, que "as atividades festivas não devem ultrapassar o horário de encerramento previsto de duas horas da manhã, com tolerância de, no máximo, trinta minutos", sendo a "única exceção o funcionamento de estabelecimentos de comidas e bebidas não alcoólicas, que poderão operar até quatro da manhã".
Está proibido em Guriri a utilização de recipientes de vidro das 18h às 2h da manhã todos os dias de folia. "A comercialização de bebidas deve ser feita em copos de plástico descartáveis", diz o documento. 
Carnaval de Guriri terá restrição de horários e bebidas e série de regras
Foto do Carnaval em Guriri em 2024 Crédito: Prefeitura de São Mateus
O acordo conjunto entre as autoridades estabelece também a intolerância com som automotivo e similares que não sejam as atrações artísticas previstas.
O trânsito de veículos na área dos eventos também foi proibido. A exceção é apenas para quem mora no endereço dos eventos. Segundo o MPES, será informado "aos moradores quais áreas serão restritas durante as festividades". 
Carnaval de Guriri terá restrição de horários e bebidas e série de regras
Foto do Carnaval em Guriri em 2024 Crédito: Prefeitura de São Mateus
De acordo com o documento, o fluxo de pedestres nas calçadas não poderá ser interrompido. "Areas em frente aos estabelecimentos locais destinadas a cadeiras e mesas e ambulantes não devem impedir a circulação de pedestres na calçada", comunicou o Ministério Público. 
Também foi acordado que a Vigilância Sanitária do município deve "fiscalizar barracas e estabelecimentos que comercializam bebidas e comidas". O Ministério Público estabeleceu que tanto a Prefeitura de São Mateus quanto a Polícia Militar "devem encaminhar a escala dos agentes de segurança que serão responsáveis pela fiscalização e manutenção da ordem dos dias de festividade". 
O TAC também definiu a obrigatoriedade de ambulância em Gururi. "A prefeitura deverá garantir a presença efetiva e eficaz de ambulâncias e profissionais da saúde durante o Carnaval", diz o documento. 
Ainda de acordo com o documento, a prefeitura "deve garantir o funcionamento normal do transporte público coletivo para atender as demandas durante o feriado". O Conselho Tutelar de São Mateus também deverá ter uma atuação intensificada em Guriri, "visando assegurar a proteção das crianças durante o Carnaval".

Arquivos & Anexos

TAC do carnaval em Guriri

Documento assinado por diversas autoridades estabelece série de regras para garantir a segurança das pessoas durante a folia em Guriri, balneário de São Mateus
Tamanho do arquivo: 657kb
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