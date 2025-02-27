Plataforma abre oportunidade para cliente oculto no ES

Oportunidade para avaliar atendimento e a qualidade de produtos e serviços Crédito: Shutterstock

Uma oportunidade para quem quer ter um dinheiro extra. Trata-se da atividade de cliente oculto, ou seja, um consumidor contratado por uma empresa para avaliar o atendimento e a qualidade de seus produtos e serviços. No Espírito Santo, são, pelo menos, 15 vagas em setores de alimentação, estática, varejo, entre outros segmentos.

As chances estão disponíveis na startup Seu Cliente Oculto. O fundador da empresa, Bruno Vasconcelos, ressalta que cada colaborador pode receber até R$ 250 por avaliação. As chances estão distribuídas por diversos municípios, como Vitória, Cariacica, Linhares e Nova Venécia.

Podem se candidatar pessoas com idade a partir de 18 anos. Outro requisito é ter um celular com câmera, caso haja a necessidade de fotografar, filmar ou gravar algo. Mas no geral, a característica necessária de um avaliador é a neutralidade.

O profissional vai julgar o atendimento, o produto e o espaço de acordo com a experiência que teve, por meio de um olhar mais externo.

A bonificação ocorre de duas maneiras: reembolso ou pagamento por serviço. No primeiro caso, o cliente oculto tem um valor para gastar no estabelecimento, que é reembolsado após a avaliação. Já o pagamento é como uma renda extra que ele ganhará depois de apresentar suas conclusões. Os valores variam de R$ 35 até R$ 250.

De acordo com informações da empresa, o cliente pode escolher quais produtos e serviços quer avaliar, que podem ser desde consultórios médicos até restaurantes, dependendo da disponibilidade de vagas na sua região.