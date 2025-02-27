Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renda extra

Plataforma abre oportunidade para cliente oculto no ES

Empresa brasileira de pesquisa de mercado paga até R$ 250 por avaliação, e pode ser alternativa para quem quiser fazer um dinheiro extra

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 14:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 fev 2025 às 14:15
Consumo, compras, consumidor, consumismo
Oportunidade para avaliar atendimento e a qualidade de produtos e serviços  Crédito: Shutterstock
Uma oportunidade para quem quer ter um dinheiro extra. Trata-se da atividade de cliente oculto, ou seja, um consumidor contratado por uma empresa para avaliar o atendimento e a qualidade de seus produtos e serviços. No Espírito Santo, são, pelo menos, 15 vagas em setores de alimentação, estática, varejo, entre outros segmentos.
As chances estão disponíveis na startup Seu Cliente Oculto. O fundador da empresa, Bruno Vasconcelos, ressalta que cada colaborador pode receber até R$ 250 por avaliação. As chances estão distribuídas por diversos municípios, como Vitória, Cariacica, Linhares e Nova Venécia.
Podem se candidatar pessoas com idade a partir de 18 anos. Outro requisito é ter um celular com câmera, caso haja a necessidade de fotografar, filmar ou gravar algo. Mas no geral, a característica necessária de um avaliador é a neutralidade.
O profissional vai julgar o atendimento, o produto e o espaço de acordo com a experiência que teve, por meio de um olhar mais externo.
A bonificação ocorre de duas maneiras: reembolso ou pagamento por serviço. No primeiro caso, o cliente oculto tem um valor para gastar no estabelecimento, que é reembolsado após a avaliação. Já o pagamento é como uma renda extra que ele ganhará depois de apresentar suas conclusões. Os valores variam de R$ 35 até R$ 250.
De acordo com informações da empresa, o cliente pode escolher quais produtos e serviços quer avaliar, que podem ser desde consultórios médicos até restaurantes, dependendo da disponibilidade de vagas na sua região.
Os interessados podem fazer o cadastro na plataforma Seu Cliente Oculto. De acordo com a vaga em seu perfil. As visitas podem ocorrer no dia e horário que o cliente oculto preferir.

Veja Também

Em busca de emprego? ES tem 5.846 vagas abertas nesta segunda (24)

Shopping a céu aberto na área da Braspérola vai abrir 3 mil empregos em Cariacica

Grupo argentino vai abrir 1.200 vagas de emprego para atender Jequiti no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos Consumidor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados