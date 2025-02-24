Em busca de emprego? ES tem 5.846 vagas abertas nesta segunda (24)

Oportunidade de trabalho como camareira nas agências do Sine Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.846 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (24). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 148. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, almoxarife, copeiro, corretor de seguros, empregado doméstico diarista, encarregado de construção civil, promotor de vendas, serralheiro, entre outras chances. 148. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, almoxarife, copeiro, corretor de seguros, empregado doméstico diarista, encarregado de construção civil, promotor de vendas, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 900. Há oportunidades para manipulador de alimentos, auxiliar de serviços gerais, instalador reparador, fiscal de pátio, caixa, padeiro, atendente, entre outros postos. 900. Há oportunidades para manipulador de alimentos, auxiliar de serviços gerais, instalador reparador, fiscal de pátio, caixa, padeiro, atendente, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.770. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, borracheiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. 1.770. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, borracheiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 832. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de cozinha, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, balconista, camareira de hotel, educador social, garçom, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 832. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de cozinha, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, balconista, camareira de hotel, educador social, garçom, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 1.103. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, aplicador de adesivos, armador de ferros, assistente de vendas, auxiliar operacional de logística, carregador de caminhão, entre outras chances. 1.103. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, aplicador de adesivos, armador de ferros, assistente de vendas, auxiliar operacional de logística, carregador de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 58. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, balconista de padaria, promotor de vendas, açougueiro, repositor de mercadorias, vidraceiro, vendedor externo, auxiliar de marmoraria, entre outras chances. 58. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, balconista de padaria, promotor de vendas, açougueiro, repositor de mercadorias, vidraceiro, vendedor externo, auxiliar de marmoraria, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 82. Há oportunidades para acabador de pedra, agente de pátio, analista fiscal, assistente de compras, auxiliar de manutenção predial, estoquista, jardineiro, operador de multifios, soldador, resinador, entre outros postos. 82. Há oportunidades para acabador de pedra, agente de pátio, analista fiscal, assistente de compras, auxiliar de manutenção predial, estoquista, jardineiro, operador de multifios, soldador, resinador, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 87. Há oportunidades para ajudante de padeiro, embalador, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. 87. Há oportunidades para ajudante de padeiro, embalador, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 301. Há oportunidades para instrumentista de manutenção, lixador, montador de estruturas, motorista, operador de escavadeira hidráulica, operador de usina de asfalto, pintor rolo e trincha, técnico de logística, entre outras chances. 301. Há oportunidades para instrumentista de manutenção, lixador, montador de estruturas, motorista, operador de escavadeira hidráulica, operador de usina de asfalto, pintor rolo e trincha, técnico de logística, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 135. Há oportunidades para ajudante de obras, armador, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar de linha de produção, camareira, carpinteiro, eletricista, engenheiro civil, gestor comercial, entre outras chances. 135. Há oportunidades para ajudante de obras, armador, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar de linha de produção, camareira, carpinteiro, eletricista, engenheiro civil, gestor comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 274. Há oportunidades para assistente administrativo, apontador de obras, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, calceteiro, caseiro, consultor de vendas, camareira de hotel, encarregado de obras, entre outras chances. 274. Há oportunidades para assistente administrativo, apontador de obras, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, calceteiro, caseiro, consultor de vendas, camareira de hotel, encarregado de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 98. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção, costureira de máquinas industriais (overloque), movimentador de mercadoria, encarregado administrativo, entre outras chances. 98. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção, costureira de máquinas industriais (overloque), movimentador de mercadoria, encarregado administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.