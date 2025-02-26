Psicólogo do ES suspeito de abusar sexualmente de crianças autistas é preso em MG

Um psicólogo de 49 anos, suspeito de abusar sexualmente de pacientes durante sessões de terapia em uma clínica em Cariacica, foi preso, no sábado (22), na zona rural de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais. Segundo as investigações da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) do Espírito Santo, algumas das vítimas eram crianças autistas não verbais, ou seja, com dificuldade ou impossibilidade de falar.
Segundo o delegado Sávio Moraes, da PC mineira, responsável pela operação que levou à prisão do psicólogo, as investigações da DPCA, apontam que os abusos ocorreram de forma reiterada, em diversas sessões de terapia.
"Algumas vítimas são crianças autistas não verbais ou de tenra (pouca) idade"
A Polícia Civil do Espírito Santo também foi procurada, mas disse que mais informações serão divulgadas em momento oportuno.
Por nota, o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) afirmou que foi informado sobre as investigações da Polícia Civil nesta semana. O CRP-ES está tomando as providências necessárias e dará a devida prioridade ao caso.