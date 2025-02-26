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Investigado

Psicólogo do ES suspeito de abusar sexualmente de crianças autistas é preso em MG

Segundo o responsável pela operação em Minas Gerais, os abusos ocorriam durante as sessões em uma clínica de Cariacica

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 17:02

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 fev 2025 às 17:02
Psicólogo do ES foi preso em MG suspeito de abusar sexualmente de pacientes
Psicólogo do ES foi preso em MG suspeito de abusar sexualmente de pacientes Crédito: Polícia Civil de Minas Gerais
Um psicólogo de 49 anos, suspeito de abusar sexualmente de pacientes durante sessões de terapia em uma clínica em Cariacica, foi preso, no sábado (22), na zona rural de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais. Segundo as investigações da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) do Espírito Santo, algumas das vítimas eram crianças autistas não verbais, ou seja, com dificuldade ou impossibilidade de falar. 
Os crimes teriam ocorrido entre setembro e janeiro de 2024 e foram descobertos em janeiro deste ano. O suspeito, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, foi monitorado pela inteligência da Polícia Civil do Espírito Santo, que chegou à localização dele em Córrego dos Capitães, zona rural de Bom Jesus do Galho (MG). Com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, o homem foi preso. A identidade dele não foi revelada. 
Segundo o delegado Sávio Moraes, da PC mineira, responsável pela operação que levou à prisão do psicólogo, as investigações da DPCA, apontam que os abusos ocorreram de forma reiterada, em diversas sessões de terapia.
"Algumas vítimas são crianças autistas não verbais ou de tenra (pouca) idade"
Sávio Moraes - Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais
A Polícia Civil do Espírito Santo também foi procurada, mas disse que mais informações serão divulgadas em momento oportuno. 
Por nota, o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) afirmou que foi informado sobre as investigações da Polícia Civil nesta semana. O CRP-ES está tomando as providências necessárias e dará a devida prioridade ao caso.

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