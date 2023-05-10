Dupla é presa por assalto a propriedade rural em Presidente Kennedy

Além das prisões, armas foram apreendidas na operação Crédito: Divulgação/ PM

Dois homens, um de 23 e outro de 24 anos, suspeitos de envolvimento em um roubo a uma propriedade rural na localidade de Pedra Branca, em Presidente Kennedy , foram presos em uma ação conjunta nesta quarta-feira (10). O crime foi registrado no dia 8 de abril e um dos suspeitos foi assassinado com um tiro no dia seguinte.

Seis dias após o crime, no dia 14 de abril, um dos investigados foi preso em Marataízes com uma arma. Ele foi autuado em flagrante, mas liberado na audiência de custódia, após recolhimento de fiança. Com ele, os policiais recuperaram um relógio roubado na propriedade em Pedra Branca.

“Com os elementos colhidos, a delegacia de Presidente Kennedy representou pelas prisões temporárias dos suspeitos, que foram decretadas pela meritíssima juíza, após manifestação favorável do promotor de Justiça da cidade”, explicou o titular da unidade policial, delegado Thiago Viana.

Operação conjunta

As prisões fizeram parte da Operação White Stone, coordenada pela delegacia de Presidente Kennedy e reuniu equipes das delegacias de Itapemirim, Marataízes e Piúma, da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo, Guarda Municipal e Central de Videomonitoramento de Itapemirim.

Os alvos das buscas foram em seis endereços, entre residências dos suspeitos, de familiares e de um amigo dos investigados. Na casa desse amigo, os policiais encontraram uma pistola sem registro, alterada com inclusão de um seletor de rajada. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.