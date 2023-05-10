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Café turbinado

Pés de maconha são encontrados no meio de cafezal no Caparaó

17 pés da planta foram encontrados pela após denúncia anônima nesta quarta-feira (9) em Irupi. Dono não foi localizado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 mai 2023 às 16:42

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 16:42

Pés de maconha são encontrados pela PM no Caparaó
Pés de maconha são encontrados pela PM no Caparaó Crédito: Divulgação/ PM
Pés de maconha foram encontrados em meio a uma plantação de café em Córrego Sabiá, na zona rural de Irupi, na Região do Caparaó, na tarde desta terça-feira (9). A Polícia Militar chegou até o local por meio de uma denúncia anônima. O dono da plantação não foi localizado.
De acordo com os militares, eles receberam uma denúncia contando que no Córrego Sabiá um homem estaria cultivando pés de maconha no meio do cafezal. Policiais foram até o local apontado e encontraram 17 pés de maconha em meio as fileiras do café.
A ação contou com a ajuda da cadela K9 Mona. Os militares recolheram os pés de maconha e entregaram na delegacia de Ibatiba. O caso, segundo a Polícia Civil, é investigado, mas até o momento, ninguém foi preso.

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