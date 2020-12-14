Dois presos no regime semiaberto fogem do Complexo Penitenciário de Viana

Hélio Leite Rodrigues, o Cabeção, não retornou para presídio, em Viana Crédito: Divulgação

Em nota encaminhada para A Gazeta neste domingo (13), a Sejus informou que os dois cumpriam o regime semiaberto na Penitenciária Agrícola de Viana. Eles estavam trabalhando na área externa da unidade prisional e não voltaram para as celas no horário programado. Ainda segundo a secretaria, "não há registros de recaptura dos mesmos".

A reportagem também questionou a Secretaria de Justiça sobre a possibilidade de outros presos terem deixado o presídio e como ocorreu a evasão de Hélio e George, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

HISTÓRICO DE CRIMES DE HÉLIO, O CABEÇÃO

Assassinato encomendado

Hélio Leite Rodrigues, o Cabeção, foi condenado, em segunda instância, a 18 anos e nove meses de prisão em regime fechado. O julgamento foi realizado no Fórum de São José do Calçado, pelo juiz Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, e contou com um júri popular.

Cabeção foi considerado culpado pelo homicídio qualificado do adolescente Fagner dos Santos Rocha, de 13 anos, em agosto de 2007. Ele cometeu o crime com Warlen Santos Pereira e a mando de Audifax Barbosa (que morreu durante o processo).

De acordo com os autos do processo, dias antes do crime acontecer, a vítima teria praticado "ato libidinoso" com o filho de Audifax, que na época também era menor de idade. Audifax, então, ofereceu como recompensa a Hélio a quantia de R$ 600 para matar Fagner. Depois de dias tramando o crime, Cabeção e Warlen foram até um local em que a vítima jogava bola com outras crianças e, lá, deram ordem para que os demais saíssem do espaço.

Ainda de acordo com o processo, Hélio confessou, na ocasião, à polícia que ele e Warlen levaram Fagner para as proximidades de um barranco. Hélio bateu na cabeça da vítima, que caiu no chão. Depois, pegou um punhal e desferiu dois golpes, atravessado o corpo de Fagner. Em seguida, Warlen pegou o mesmo punhal e desferiu mais quatro golpes no adolescente.

Cabeção e Warlen foram condenados por homicídio qualificado pelo Código Penal, por motivo fútil; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; e traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Assassinato durante festa de emancipação política de São José do Calçado

Cabeção responde a outro processo, suspeito de matar Edmilson de Aquino Baroni em junho de 2007. De acordo com a ação, a vítima teria uma dívida de droga com Hélio. Na noite da festa de emancipação política de São José do Calçado, em 3 de junho, o autor do crime esperou Edmilson atrás de uma árvore em cima de um morro e, quando ele estava passando, o matou com uma arma de fogo, conforme as investigações.

O corpo de Edmilson foi encontrado no dia seguinte, por volta das 8 horas, nas imediações da Rua Elcio Ferreira Tatagiba, conhecida como Rua do Corte. Hélio é acusado de homicídio qualificado por motivo torpe; e traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Ele seria julgado por meio de Tribunal Popular do Júri em fevereiro deste ano. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus, o julgamento não ocorreu. Foi remarcado para 29 de setembro, mas também não foi realizado.

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