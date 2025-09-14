Home
Disputa entre facções deixa homem e mulher feridos em tiroteio na Serra

Tiroteio aconteceu no Balneário Carapebus; suspeita é de ataque ligado ao tráfico de drogas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:05

Um homem e uma mulher ficaram feridos durante um tiroteio na noite deste sábado (13), no bairro Balneário Carapebus, na Serra. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso está relacionado à disputa territorial entre as facções criminosas Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Ninguém foi preso.

Moradores relataram à corporação uma sequência intensa de disparos — mais de 30 — na Travessa do Cravo e ruas próximas. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina com ferimentos provocados por arma de fogo. Segundo os médicos, o homem foi atingido por dois disparos e a mulher sofreu ferimentos por estilhaços.

Tiroteio em Balneário Carapebus, na Serra, foi registrado na noite deste sábado (13)
Tiroteio em Balneário Carapebus, na Serra, foi registrado na noite deste sábado (13) Crédito: Diony Silva

Testemunhas disseram que os tiros vieram de um veículo branco, que fugiu logo após o ataque. Um carro com essas características foi identificado por câmeras do Cerco Inteligente como sendo um Kia Soul, com última passagem registrada na rodovia ES 115, que liga os bairros Jacaraípe e Nova Almeida, também na Serra. O caso foi registrado com tentativa de homicídio. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil em busca mais informações. 

