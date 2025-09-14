Sem prisões

Disputa entre facções deixa homem e mulher feridos em tiroteio na Serra

Tiroteio aconteceu no Balneário Carapebus; suspeita é de ataque ligado ao tráfico de drogas

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:05

Um homem e uma mulher ficaram feridos durante um tiroteio na noite deste sábado (13), no bairro Balneário Carapebus, na Serra. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso está relacionado à disputa territorial entre as facções criminosas Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). Ninguém foi preso.

Moradores relataram à corporação uma sequência intensa de disparos — mais de 30 — na Travessa do Cravo e ruas próximas. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina com ferimentos provocados por arma de fogo. Segundo os médicos, o homem foi atingido por dois disparos e a mulher sofreu ferimentos por estilhaços.

Tiroteio em Balneário Carapebus, na Serra, foi registrado na noite deste sábado (13) Crédito: Diony Silva

Testemunhas disseram que os tiros vieram de um veículo branco, que fugiu logo após o ataque. Um carro com essas características foi identificado por câmeras do Cerco Inteligente como sendo um Kia Soul, com última passagem registrada na rodovia ES 115, que liga os bairros Jacaraípe e Nova Almeida, também na Serra. O caso foi registrado com tentativa de homicídio. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil em busca mais informações.

