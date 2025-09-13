Invasão e assalto

Dupla é presa após fazer casal refém em apartamento de Jardim da Penha

Assaltantes amarraram as vítimas e levaram joias, notebook, videogame e cartões bancários utilizados em compras após o crime

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:23

Um casal foi feito refém dentro do próprio apartamento no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na última sexta-feira (12). Os bandidos mantiveram as vítimas amarradas e sob ameaças, por duas horas, enquanto roubavam joias, notebook, videogame e cartões bancários utilizados em compras logo após o crime. A dupla fugiu, mas foi presa pela Polícia Civil horas depois, no bairro Planalto Serrano, na Serra.

O assalto, segundo a Polícia Civil, ocorreu durante a madrugada. Imagens de câmera de segurança mostram um dos suspeitos saindo do apartamento, no início da manhã, levando uma mala com os pertences (confira acima). Depois, ele fugiu com um comparsa de motocicleta.

As vítimas acionaram a polícia, que identificou a motocicleta utilizada pelos bandidos, além de rastrear as compras realizadas com os cartões roubados. "O cruzamento das informações levou à identificação do veículo e ao endereço do proprietário, no bairro Planalto Serrano, na Serra, onde os suspeitos, de 18 anos, foram surpreendidos e presos por nossa equipe", disse o delegado Guilherme Sodré, titular do 4º Distrito Policial de Vitória.

Criminosos que fizeram casal refém em Jardim da Penha foram presos na Serra 1 de 4

No imóvel, os policiais encontraram a motocicleta já com sinais de adulteração, além de uma mala da vítima e capacetes utilizados na ação criminosa (veja acima). Os pertences foram reconhecidos pelo casal, confirmando a participação dos detidos no crime.

Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra e autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Depois foram encaminhados ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

