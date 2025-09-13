Polícia

Confronto entre suspeitos e PM deixa um baleado em Barra de São Francisco

Tiroteio no bairro Colina terminou com um suspeito ferido e outro detido; armas foram apreendidas pela Polícia Militar

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16:59

Ação da Polícia Militar ocorreu após relato sobre tiroteio Crédito: Wilson Rodrigues

Um confronto entre indivíduos armados e a Polícia Militar terminou com um homem baleado e outro detido no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A PM informou que recebeu um chamado no início da tarde deste sábado (13), relatando um tiroteio na região. Policiais foram ao local e flagraram cinco suspeitos armados, que fugiram pulando muros e entrando em casas de moradores.

De acordo com a Polícia Militar, em certo momento o grupo encontrou um policial cercando um dos imóveis e disparou contra o agente, que revidou. A PM disse que os suspeitos continuaram a fuga, invadindo residências na tentativa de não serem alcançados.

Durante as buscas, os militares encontraram um rastro de sangue que levou a um terreno baldio. No local, foram apreendidos dois revólveres calibre 38: um com seis munições intactas e o outro com cinco intactas e uma deflagrada.

A PM localizou dois suspeitos – um deles baleado no antebraço direito – escondidos atrás de um tablado de madeira em uma garagem. O indivíduo ferido foi levado ao Pronto-Socorro Drª Rita de Cássia, sob escolta policial, e o outro foi detido e conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no momento da publicação desta matéria.

