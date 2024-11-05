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Mistério

Desaparecimento de mulher em Alegre completa 2 meses e caso segue sem respostas

Beidy Eleotério Gonçalves, 27 anos, desapareceu em 2 de setembro; câmeras registraram ela andando no Centro da cidade. Família cobra respostas, e polícia diz que investiga caso

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 18:54

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

05 nov 2024 às 18:54
Beti Eleotério Gonçalves, travesti de 27 anos, moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre,
Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, é moradora de Alegre e está desaparecida há 2 meses Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta
O desaparecimento de Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, completou dois meses no último sábado (2). Moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, ela saiu de casa por volta das 20h do dia 2 de setembro sem informar para onde iria e, desde então, não foi mais vista. A Polícia Civil afirma que o caso está em investigação, solicita a ajuda da população com denúncias pelo 181, e não descarta nenhuma possibilidade.
A mãe, Laura Eleotério Gonçalves, de 59 anos, contou que Beidy é a caçula de quatro irmãos e mulher trans. Ela afirmou que a filha é muito querida na cidade e não possuía inimizades, o que torna o desaparecimento ainda mais misterioso.

Últimos momentos

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela família e já em posse da Polícia Civil mostram o que seriam os últimos momentos da mulher desaparecida, no Centro de Alegre. O vídeo mostra que ela caminhava tranquilamente em diferentes pontos da região, após isso, não foi mais vista. ASSISTA:

Pedido de celeridade em investigação

No dia 28 de setembro, perto de completar um mês do desaparecimento, amigos e familiares realizaram uma manifestação pacífica em Alegre, pedindo mais empenho nas investigações para localizar Beidy.
Em setembro, manifestação de amigos e familiares cobraram agilidade da investigação
Em setembro, manifestação de amigos e familiares cobraram agilidade da investigação Crédito: Acervo familiar

O que diz a polícia

Procurada por A Gazeta nesta terça-feira (5), a Polícia Civil informou que "as investigações e as diligências da Delegacia Regional de Alegre estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada". 

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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