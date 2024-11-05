Desaparecimento de mulher em Alegre completa 2 meses e caso segue sem respostas

Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, é moradora de Alegre e está desaparecida há 2 meses Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta

O desaparecimento de Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos , completou dois meses no último sábado (2). Moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, ela saiu de casa por volta das 20h do dia 2 de setembro sem informar para onde iria e, desde então, não foi mais vista. A Polícia Civil afirma que o caso está em investigação, solicita a ajuda da população com denúncias pelo 181, e não descarta nenhuma possibilidade.

A mãe, Laura Eleotério Gonçalves, de 59 anos, contou que Beidy é a caçula de quatro irmãos e mulher trans. Ela afirmou que a filha é muito querida na cidade e não possuía inimizades, o que torna o desaparecimento ainda mais misterioso.

Últimos momentos

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela família e já em posse da Polícia Civil mostram o que seriam os últimos momentos da mulher desaparecida, no Centro de Alegre. O vídeo mostra que ela caminhava tranquilamente em diferentes pontos da região, após isso, não foi mais vista. ASSISTA:

Pedido de celeridade em investigação

Em setembro, manifestação de amigos e familiares cobraram agilidade da investigação Crédito: Acervo familiar

O que diz a polícia

Procurada por A Gazeta nesta terça-feira (5), a Polícia Civil informou que "as investigações e as diligências da Delegacia Regional de Alegre estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada".

Ajude a polícia A Polícia Civil informou que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.