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Mistério

Desaparecimento de mulher em Alegre completa um mês; vídeo mostra ela em rua

Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, moradora do bairro Vila do Sul, foi vista pela última vez no dia 2 de setembro, na cidade no Sul do Espírito Santo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 out 2024 às 10:59

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 10:59

O desaparecimento de Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, completa um mês e ainda é mistério para a família. Ela segue desaparecida desde o dia 2 de setembro, quando foi vista pela última vez durante a noite. Imagens de câmeras de segurança na cidade mostram o momento em que a mulher caminha pela rua naquele dia.
Segundo a família, Beidy saiu de casa por volta das 20h do dia 2 de setembro sem informar para onde iria e, desde então, não foi mais vista. A mãe, Laura Eleotério Gonçalves, de 59 anos, contou que a filha é a caçula entre quatro irmãos e é mulher trans. Ela disse que a filha é querida na cidade e não tem inimizades, o que torna o desaparecimento ainda mais misterioso.
No último sábado (28), amigos e familiares fizeram uma manifestação pacífica na cidade para pedir mais empenho nas investigações para localizar Beidy Eleotério Gonçalves.
Procurada, a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da Delegacia Regional de Alegre estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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