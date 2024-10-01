Desaparecimento de mulher em Alegre completa um mês; vídeo mostra ela em rua

O desaparecimento de Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos , moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre , no Sul do Espírito Santo, completa um mês e ainda é mistério para a família. Ela segue desaparecida desde o dia 2 de setembro, quando foi vista pela última vez durante a noite. Imagens de câmeras de segurança na cidade mostram o momento em que a mulher caminha pela rua naquele dia.

Segundo a família, Beidy saiu de casa por volta das 20h do dia 2 de setembro sem informar para onde iria e, desde então, não foi mais vista. A mãe, Laura Eleotério Gonçalves, de 59 anos, contou que a filha é a caçula entre quatro irmãos e é mulher trans. Ela disse que a filha é querida na cidade e não tem inimizades, o que torna o desaparecimento ainda mais misterioso.

No último sábado (28), amigos e familiares fizeram uma manifestação pacífica na cidade para pedir mais empenho nas investigações para localizar Beidy Eleotério Gonçalves.