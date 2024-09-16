Família busca por jovem desaparecida em Alegre e polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, moradora do bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Beidy saiu de casa por volta das 20h do dia 2 de setembro sem informar para onde iria e, desde então, não foi mais vista. A mãe, Laura Eleotério Gonçalves, de 59 anos, relata que não consegue dormir e pede empenho na investigação, além da colaboração de quem tiver informações sobre jovem, que é a caçula entre quatro irmãos.
"Ela costumava sair dizendo ‘vou ali’, sem detalhar para onde, mas nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Ela já saiu e voltou no dia seguinte, mas agora já são 14 dias e nada. Estou muito angustiada, não consigo dormir. Peço que, quem tiver qualquer informação, entre em contato conosco ou com a polícia", disse a mãe da jovem desaparecida.
A mãe conta que Beidy, que é uma mulher trans, é querida na cidade e não tem inimizades, o que torna o desaparecimento ainda mais misterioso. "Recebemos relatos de que ela foi vista em um bairro de Cachoeiro de Itapemirim, mas fomos lá e não a encontramos. Já percorremos algumas cidades da região e nada. Só quero minha filha de volta", afirmou.
A Polícia Civil informou que as investigações e diligências da Delegacia Regional de Alegre estão em andamento, mas Beidy ainda não foi localizada. A corporação reforça que informações que possam ajudar na busca podem ser enviadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, com a possibilidade de anexar imagens e vídeos.
Correção
16/09/2024 - 9:30
Na versão inicial desta matéria, o nome da jovem desaparecida constava como Beti, mas a família informou que, na verdade, ela se chama Beidy. O texto foi corrigido.