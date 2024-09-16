Família busca por jovem desaparecida em Alegre e polícia investiga o caso

"Ela costumava sair dizendo ‘vou ali’, sem detalhar para onde, mas nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Ela já saiu e voltou no dia seguinte, mas agora já são 14 dias e nada. Estou muito angustiada, não consigo dormir. Peço que, quem tiver qualquer informação, entre em contato conosco ou com a polícia", disse a mãe da jovem desaparecida.

A mãe conta que Beidy, que é uma mulher trans, é querida na cidade e não tem inimizades, o que torna o desaparecimento ainda mais misterioso. "Recebemos relatos de que ela foi vista em um bairro de Cachoeiro de Itapemirim, mas fomos lá e não a encontramos. Já percorremos algumas cidades da região e nada. Só quero minha filha de volta", afirmou.