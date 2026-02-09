A Gazeta - Agora

Mulher com esquizofrenia desaparece em Colatina

Publicado em 09/02/2026 às 14h16
Divina Celestrina de Almeida, de 58 anos, está desaparecida desde a manhã do dia 1° de fevereiro
Divina Celestrina de Almeida, mulher desaparecida em Colatina Crédito: Arquivo da família

Familiares pedem ajuda para encontrar Divina Celestrina de Almeida, de 58, que desapareceu em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, no dia 1º de fevereiro. A mulher foi diagnosticada com esquizofrenia e sumiu após apresentar um quadro de surto. 

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e as informações são de que Divina foi flagrada por câmeras de monitoramento na região de Bela Aurora, zona rural da cidade, entre a noite do dia 2 e a madrugada do dia 3 de fevereiro. A família esteve no local, mas não conseguiu notícias sobre a mulher. 

Qualquer informação que ajude a encontrar Divina pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode ajudar pela internet

