Mulher com esquizofrenia desaparece em Colatina

Familiares pedem ajuda para encontrar Divina Celestrina de Almeida, de 58, que desapareceu em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, no dia 1º de fevereiro. A mulher foi diagnosticada com esquizofrenia e sumiu após apresentar um quadro de surto.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e as informações são de que Divina foi flagrada por câmeras de monitoramento na região de Bela Aurora, zona rural da cidade, entre a noite do dia 2 e a madrugada do dia 3 de fevereiro. A família esteve no local, mas não conseguiu notícias sobre a mulher.