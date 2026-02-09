Mulher com esquizofrenia desaparece em Colatina
Familiares pedem ajuda para encontrar Divina Celestrina de Almeida, de 58, que desapareceu em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, no dia 1º de fevereiro. A mulher foi diagnosticada com esquizofrenia e sumiu após apresentar um quadro de surto.
Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e as informações são de que Divina foi flagrada por câmeras de monitoramento na região de Bela Aurora, zona rural da cidade, entre a noite do dia 2 e a madrugada do dia 3 de fevereiro. A família esteve no local, mas não conseguiu notícias sobre a mulher.
Qualquer informação que ajude a encontrar Divina pode ser repassada pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode ajudar pela internet.