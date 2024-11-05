Carreta com encomendas dos Correios é bloqueada por quadrilha no Sul do ES

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que por volta das 2h, o motorista se deparou a pista fechada por um Ford Fiesta Hatch e um caminhão-baú. O condutor disse que conseguiu passar pelo acostamento, mas depois o sistema de segurança bloqueou a carreta, como se estivesse saído da rota. Ele abandonou o veículo no acostamento e conseguiu ajuda de outro caminhoneiro da empresa, que o acompanhava na viagem.