De moto, homem tenta fugir da PRF e leva tombo às margens da BR 262

O piloto dirigiu por cerca de 4 quilômetros na fuga pela BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/PRF

Uma perseguição noturna pela BR 262 na noite deste domingo (29) resultou na prisão de um motociclista na cidade de Domingos Martins , na região Serrana do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal , a moto foi abordada pela viatura no km 94, já próximo ao trevo para Vargem Alta, após os policiais flagrarem o piloto realizando ultrapassagens pelo acostamento e na contramão em trecho de faixa contínua.

A bordo de uma Honda CG 125, o piloto recusou-se a encostar mesmo após a ordem de parada dada pelos agentes da PRF. Com a recusa, o piloto dirigiu por cerca de quatro quilômetros sendo perseguido pela viatura. Quando se aproximou do distrito de Pedra Azul, o piloto pegou um desvio para seguir com a fuga.

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Entretanto, ao tentar entrar em rua local, ele se desequilibrou ao colidir contra o meio-fio, bateu com a moto contra uma parede de vidro de uma loja de revestimento. Após a queda, o homem continuou com a fuga a pé até chegar a uma rua sem saída, onde foi contido pela equipe.

SEM HABILITAÇÃO

Ao ser alcançado pelos policiais, o piloto disse que fugiu porque não possuía carteira de habilitação e informou que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2007.

Diante da checagem e confirmação dos fatos, os policiais deram voz de prisão e o motociclista foi encaminhado ao DPJ de Venda Nova do Imigrante, por ter infringido o artigo 309 da lei 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano".