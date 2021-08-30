De moto, homem tenta fugir da PRF e leva tombo às margens da BR 262

Uma perseguição noturna pela BR 262 na noite deste domingo (29) resultou na prisão de um motociclista na cidade de Domingos Martins, na região Serrana do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a moto foi abordada pela viatura no km 94, já próximo ao trevo para Vargem Alta, após os policiais flagrarem o piloto realizando ultrapassagens pelo acostamento e na contramão em trecho de faixa contínua.
A bordo de uma Honda CG 125, o piloto recusou-se a encostar mesmo após a ordem de parada dada pelos agentes da PRF. Com a recusa, o piloto dirigiu por cerca de quatro quilômetros sendo perseguido pela viatura. Quando se aproximou do distrito de Pedra Azul, o piloto pegou um desvio para seguir com a fuga.
Entretanto, ao tentar entrar em rua local, ele se desequilibrou ao colidir contra o meio-fio, bateu com a moto contra uma parede de vidro de uma loja de revestimento. Após a queda, o homem continuou com a fuga a pé até chegar a uma rua sem saída, onde foi contido pela equipe.
SEM HABILITAÇÃO
Ao ser alcançado pelos policiais, o piloto disse que fugiu porque não possuía carteira de habilitação e informou que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2007.
Diante da checagem e confirmação dos fatos, os policiais deram voz de prisão e o motociclista foi encaminhado ao DPJ de Venda Nova do Imigrante, por ter infringido o artigo 309 da lei 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano".
Ainda segundo a PRF, a moto não apresentava restrições criminais, e posteriormente foi encaminhada ao pátio credenciado.