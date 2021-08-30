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Domingos Martins

De moto, homem tenta fugir da PRF e leva tombo às margens da BR 262

Policiais flagraram o condutor realizando ultrapassagens proibidas e o perseguiram por cerca de 4 km na noite deste domingo (29). Após bater, ele ainda tentou fugir a pé, mas acabou alcançado e preso em Pedra Azul

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 11:46
BR 262
O piloto dirigiu por cerca de 4 quilômetros na fuga pela BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação/PRF
Uma perseguição noturna pela BR 262 na noite deste domingo (29) resultou na prisão de um motociclista na cidade de Domingos Martins, na região Serrana do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a moto foi abordada pela viatura no km 94, já próximo ao trevo para Vargem Alta, após os policiais flagrarem o piloto realizando ultrapassagens pelo acostamento e na contramão em trecho de faixa contínua.

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A bordo de uma Honda CG 125, o piloto recusou-se a encostar mesmo após a ordem de parada dada pelos agentes da PRF. Com a recusa, o piloto dirigiu por cerca de quatro quilômetros sendo perseguido pela viatura. Quando se aproximou do distrito de Pedra Azul, o piloto pegou um desvio para seguir com a fuga.
Entretanto, ao tentar entrar em rua local, ele se desequilibrou ao colidir contra o meio-fio, bateu com a moto contra uma parede de vidro de uma loja de revestimento. Após a queda, o homem continuou com a fuga a pé até chegar a uma rua sem saída, onde foi contido pela equipe.

SEM HABILITAÇÃO

Ao ser alcançado pelos policiais, o piloto disse que fugiu porque não possuía carteira de habilitação e informou que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2007.
Diante da checagem e confirmação dos fatos, os policiais deram voz de prisão e o motociclista foi encaminhado ao DPJ de Venda Nova do Imigrante, por ter infringido o artigo 309 da lei 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano".
Ainda segundo a PRF, a moto não apresentava restrições criminais, e posteriormente foi encaminhada ao pátio credenciado.

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